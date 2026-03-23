Viajaban desde Orán a Buenos Aires con más de 63 kilos de cocaína ocultos en un automóvil

En horas de la noche del pasado sábado, gendarmes del Escuadrón 59 “Santiago del Estero” realizaban tareas de prevención y seguridad sobre Ruta Nacional N° 34 en cercanía a la localidad de Cáceres, cuando detuvieron la marcha de un automóvil que circulaba con itinerario Orán (Salta) - La Matanza (Buenos Aires) ocupado por dos personas.

Al continuar con el registro de los ocupantes del rodado, los funcionarios notaron anomalías en el aire acondicionado, donde observaron a través de la rejilla paquetes rectangulares, similares a los utilizados para el transporte de estupefacientes. Ante este indicio, los uniformados procedieron a realizar una inspección más minuciosa, la cual permitió hallar más ladrillos en el interior de los zócalos y piso del vehículo.

Seguidamente, los gendarmes de Criminalística y Estudios Forenses sometieron la sustancia a las pruebas de campo Narcotest, las mismas arrojaron resultado positivo para cocaína con un peso total de 63 kilos 155 gramos.

Intervino el Juzgado Federal N°2 de Santiago del Estero, que dispuso el labrado de actuaciones, el decomiso del estupefaciente y la detención de los ciudadanos.

GNA

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