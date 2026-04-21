Detienen a miembros de una organización que proveían marihuana en diferentes ciudades de Santiago del Estero

Gendarmes de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Santiago del Estero” realizaron por el transcurso de un año pesquisas (tareas de vigilancias, análisis y escuchas telefónicas) sobre una organización narcocriminal.

Los resultados de las investigaciones arrojaron que la banda delictiva proveía marihuana presuntamente creepy (droga manipulada genéticamente y caracterizada por sus grandes concentraciones de THC, siendo esta mucho más potente) a la ciudad capital y Monte Quemado de la provincia de Santiago del Estero.

El Juzgado Federal N° 2 y la Fiscalía Federal N° 1 de Santiago del Estero libraron un oficio judicial, que autorizaba a los gendarmes el registro de ocho inmuebles y la detención de los principales investigados.

En la tarde del domingo pasado, los uniformados culminaron con los allanamientos y en uno de los domicilios encontraron 6 kilos 130 gramos de cannabis sativa que estaban enterrados bajo tierra dentro de dos tachos de pintura. Asimismo, al momento de la aprehensión, los sospechosos (uno de ellos el eslabón importante de la organización) intentaron escapar hacia una zona montuosa, pero fueron interceptados por el personal de la Fuerza.

El operativo finalizó con el decomiso de la totalidad de la droga hallada, 3.279.000 pesos argentinos, siete celulares, una moto y demás elementos de interés para la causa como así también se libró las actuaciones en infracción a la Ley 23.737. Los involucrados quedaron a disposición de la justicia.

GNA

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