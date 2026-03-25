Fechas de pago de sueldos de marzo para Salta, Stgo del Estero y Tucumán

25/03/2026

Salta:

  • Martes 31 de marzo, se abonará Compensación Transitoria Docente.
  • Miércoles 1 de abril se realizará el depósito de haberes para los sectores de salud y seguridad.
  • Jueves 2 de abril percibirán sus sueldos los trabajadores de educación, administración centralizada, descentralizada y resto de la administración pública.

Santiago del Estero:

  • Lunes 30, a partir de las 8 hs, estarán disponibles los sueldos de las personas con DNI finalizados en 0, 1, 2, 3 o 4.
  • Martes 31 se habilitará el pago para quienes tienen como último dígito los números: 5, 6, 7, 8 o 9.

Tucumán:

Parte proporcional: pago del 20% del sueldo

  • Sabado 28 de marzo
    • SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
    • INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
    • INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO
    • ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
  • Martes 31 de marzo
    • ADMINISTRACION C E N T R A L
    • SEGURIDAD ( Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. de Institutos Penales)
    • DEFENSORIA DEL PUEBLO
    • TRIBUNAL DE CUENTAS
    • TRIBUNAL FISCAL DE APELACION
    • PODER LEGISLATIVO
    • DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
    • PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
    • MINISTERIO PUBLICO FISCAL
    • MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
  • Miércoles 1 de abril
    • COMUNAS RURALES
    • MUNICIPIOS DEL INTERIOR
    • DIRECCION RECURSOS HIDRICOS
    • ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
    • ENTE CULTURAL DE TUCUMAN
    • INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
    • SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
    • INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
    • ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
    • INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL
    • ENTE AUTARQ.TEATRO MERCEDES SOSA

Parte complementaria: pago del restante 80% del sueldo

  • Martes 7 de abril
    • SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
    • INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
    • ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
    • ESTACION EXPERIMENTAL AGROINDUSTRIAL OBISPO COLOMBRES
    • SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMAN
    • SEGURIDAD ( Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. de Institutos Penales)
  • Miércoles 8 de abril
    • EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 - Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 - Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27)
    • ADMINISTRACION CENTRAL
    • DEFENSORIA DEL PUEBLO
    • INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO - COMUNAS RURALES
    • DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
    • TRIBUNAL DE CUENTAS
    • TRIBUNAL FISCAL DE APELACION
    • JUBILADOS FUERA DE CONVENIO
    • RENTA VITALICIA-HEROES DEMALVINAS
    • ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFI VIEJO
  • Jueves 9 de abril
    • PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
    • MINISTERIO PUBLICO FISCAL
    • MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
    • PODER LEGISLATIVO
    • MUNICIPIOS DEL INTERIOR
    • DIRECCION RECURSOS HIDRICOS
    • ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
    • ENTE CULTURAL DE TUCUMAN
    • INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
    • SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
    • INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
    • ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
    • INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL
    • ENTE AUTARQ.TEATRO MERDEDES SOSA
    • EDUCACION ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE G E S T I O N PRIVADAS ( Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)

