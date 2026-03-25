Fechas de pago de sueldos de marzo para Salta, Stgo del Estero y Tucumán
25/03/2026
Salta:
- Martes 31 de marzo, se abonará Compensación Transitoria Docente.
- Miércoles 1 de abril se realizará el depósito de haberes para los sectores de salud y seguridad.
- Jueves 2 de abril percibirán sus sueldos los trabajadores de educación, administración centralizada, descentralizada y resto de la administración pública.
Santiago del Estero:
- Lunes 30, a partir de las 8 hs, estarán disponibles los sueldos de las personas con DNI finalizados en 0, 1, 2, 3 o 4.
- Martes 31 se habilitará el pago para quienes tienen como último dígito los números: 5, 6, 7, 8 o 9.
Tucumán:
Parte proporcional: pago del 20% del sueldo
- Sabado 28 de marzo
- SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
- INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
- INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO
- ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
- Martes 31 de marzo
- ADMINISTRACION C E N T R A L
- SEGURIDAD ( Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. de Institutos Penales)
- DEFENSORIA DEL PUEBLO
- TRIBUNAL DE CUENTAS
- TRIBUNAL FISCAL DE APELACION
- PODER LEGISLATIVO
- DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
- PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
- MINISTERIO PUBLICO FISCAL
- MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
- Miércoles 1 de abril
- COMUNAS RURALES
- MUNICIPIOS DEL INTERIOR
- DIRECCION RECURSOS HIDRICOS
- ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
- ENTE CULTURAL DE TUCUMAN
- INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
- SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
- INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
- ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
- INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL
- ENTE AUTARQ.TEATRO MERCEDES SOSA
Parte complementaria: pago del restante 80% del sueldo
- Martes 7 de abril
- SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
- INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
- ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
- ESTACION EXPERIMENTAL AGROINDUSTRIAL OBISPO COLOMBRES
- SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMAN
- SEGURIDAD ( Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. de Institutos Penales)
- Miércoles 8 de abril
- EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 - Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 - Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27)
- ADMINISTRACION CENTRAL
- DEFENSORIA DEL PUEBLO
- INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO - COMUNAS RURALES
- DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
- TRIBUNAL DE CUENTAS
- TRIBUNAL FISCAL DE APELACION
- JUBILADOS FUERA DE CONVENIO
- RENTA VITALICIA-HEROES DEMALVINAS
- ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFI VIEJO
- Jueves 9 de abril
- PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
- MINISTERIO PUBLICO FISCAL
- MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
- PODER LEGISLATIVO
- MUNICIPIOS DEL INTERIOR
- DIRECCION RECURSOS HIDRICOS
- ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
- ENTE CULTURAL DE TUCUMAN
- INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
- SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
- INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
- ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
- INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL
- ENTE AUTARQ.TEATRO MERDEDES SOSA
- EDUCACION ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE G E S T I O N PRIVADAS ( Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)
