Iba de Jujuy a Arroyo Seco (Santa Fe) con más de 10 kilos de cocaína

Ayer, en horas del mediodía, sobre la Ruta Nacional N° 34, dentro del Departamento Avellaneda, gendarmes del Escuadrón 59 "Santiago del Estero", detuvieron la marcha de un automóvil Volkswagen Fox proveniente de Jujuy y que se dirigía hacia Arroyo Seco (provincia de Santa Fe).

Al momento de la inspección, los funcionarios fueron alertados por el perro detector de narcóticos, que marcó la posible presencia de estupefaciente dentro del vehículo.

Ante esa situación, los uniformados pudieron visualizar, mediante el uso de escáner móvil, la existencia de cuerpos extraños. Inmediatamente, realizaron una inspección más minuciosa que derivó en la extracción de 10 paquetes rectangulares del ducto de ventilación del aire acondicionado, la rueda de auxilio y del asiento trasero. Tras la prueba de campo Narcotest, que se realiza para éstos casos, arrojó resultado positivo para cocaína con 11 kilos con 964 gramos.

El Juzgado Federal N° 1 de Santiago del Estero dispuso la detención del conductor, como así también el secuestro del estupefaciente, del vehículo y demás elementos de interés para la causa.

GNA

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