Gobernadores de Salta, Catamarca y Tucumán reclamaron cambios en el capítulo fiscal de la reforma laboral

Los mandatarios provinciales participaron de la reunión que se realizó en la Casa de Salta, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, para plantear la necesidad de modificar el capítulo fiscal de la reforma laboral que impacta en la coparticipación provincial.

Del encuentro participaron el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, de Catamarca, Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán Durante la reunión, los mandatarios analizaron las consecuencias que podrían generar las modificaciones al Impuesto a las Ganancias sobre los recursos de las provincias del norte argentino.

Los gobernadores expusieron la preocupación por la posible pérdida de fondos coparticipables y reclamaron medidas de compensación que permitan sostener el funcionamiento de los estados provinciales y la prestación de servicios esenciales.

Con relación a la ley de Modernización Laboral, el mandatario salteño, Gustavo Sáenz advirtió que la reducción de la alícuota de Ganancias impactaría en los recursos de la coparticipación por lo que “esta ley nos golpearía fiscalmente, así que estamos buscando alternativas para resolver este tema”, dijo. Y añadió: “No resignaremos fondos de las provincias; si eso se entiende, acompañaremos”. Aclaró que los gobernadores evalúan como necesaria la modernización laboral y la federalización de los convenios colectivos de trabajo, “pero también el Gobierno nacional tiene que considerar y atender las urgencias que tenemos las provincias: el fuego en la Patagonia y las inundaciones en el norte, el estado de las rutas con más de dos años sin trabajos de mantenimiento ni conservación que ponen en una situación difícil al norte argentino y a todo el país”.

A su tiempo y l referirse a la posición de las provincias frente al Gobierno nacional, el gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, explicó la predisposición al diálogo y al acompañamiento institucional, pero advirtió sobre los límites financieros actuales. “Nuestra voluntad, decisión y predisposición es seguir ayudando a la Nación. Ahora, el gobierno nacional también tiene que empezar a cumplir con las provincias, porque nosotros ya no tenemos margen, ya la recaudación del IVA bajó, porque el consumo no se levanta. Ahora, si se reduce la alícuota con la reforma laboral, vuelven a reducir la alícuota, y evidentemente vamos a coparticipar menos ganancia. Entonces, evidentemente vamos a tener problemas económicos y financieros que ya lo tenemos”, expresó.

Por su parte, Raúl Jalil mandatario catamarqueño, planteó la necesidad de revisar el capítulo fiscal, especialmente por las posibles modificaciones al Impuesto a las Ganancias y el efecto que una caída de la coparticipación tendría en las cuentas provinciales. Por ultimo destacó que "desde Catamarca sostenemos el diálogo institucional y el trabajo regional, defendiendo un esquema fiscal equitativo y previsible que cuide los recursos de las provincias y acompañe el desarrollo de nuestras economías."

Más sobre: Política.



