1976-2026 a 50 años del Golpe de Estado: Salta realiza un ciclo de actividades conmemorativas

El Gobierno de la Provincia de Salta llevará adelante un ciclo de actividades audiovisuales para conmemorar los 50 años del último golpe cívico-militar. La cartelera de películas argentinas especialmente programadas se proyectará hasta el 24 de marzo, en espacios de la Usina Cultural.

Programación "Cine x la Memoria"

Lunes 23 de marzo / 19 hs / Auditorio Usina Cultural

Argentina, 1985 – Dir: Santiago Mitre

Ganadora de los Premios Golden Globe (Mejor Película de Lengua no Inglesa), Argentina, 1985 está inspirada en la historia de Julio Strassera, Luis Moreno Ocampo y su joven equipo jurídico que se atrevieron a acusar, contra viento y marea, a contrarreloj y bajo constante amenaza, a la más sangrienta dictadura militar argentina. Una batalla de David contra Goliat, con los héroes menos esperados.

Martes 24 de marzo / 19 hs / Auditorio Usina Cultural

La casa de Argüello – Dir: Valentina Llorens

Valentina, hija de Fátima, nieta de Nelly y madre de Frida reconstruye frente a cámara la historia de su familia. Los huesos de su tío, desaparecido en la última dictadura militar, son encontrados y su restitución abre una herida. Valentina bucea en el doloroso pasado familiar a través de cuatro generaciones de mujeres, descubre nuevas capas, donde el dolor de lo vivido cobra una nueva forma.

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