Santiago del Estero: ya se encuentra disponible la ficha médica para el ingreso escolar

El Ministerio de Salud de la Provincia informó que ya se encuentra disponible la ficha médica obligatoria para el ingreso escolar, requisito necesario para niños y niñas que inician el ciclo lectivo.

Los turnos deben solicitarse en las Unidades de Atención Primaria de la Salud (UPAs) y se otorgan de manera programada, con el objetivo de garantizar una atención ordenada y eficiente.

Desde la cartera sanitaria recomiendan a las familias realizar el trámite con anticipación, a fin de evitar demoras durante los meses de mayor demanda, especialmente en el inicio del ciclo escolar.

La ficha médica puede consultarse y descargarse a través del sitio web oficial del Ministerio de Salud:

https://msaludsgo.gov.ar/web/ficha-medica-para-ingreso-escolar/

