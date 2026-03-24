24 de marzo Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Hoy 24 de marzo se cumplen 50 años del golpe de Estado con el que se inició la última dictadura cívico militar en Argentina. Aquel martes de 1976, una junta militar integrada por el general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier Orlando Ramón Agosti derrocó al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, dando inicio a un régimen que se extendió hasta 1983 y que sistematizó la represión ilegal como política de Estado y cuyo consecuencia más dolorosa fueron los miles de desaparecidos.

Córdoba, bastión del sindicalismo combativo y de la resistencia estudiantil, fue una de las provincias más castigadas. Allí funcionaron decenas de centros clandestinos de detención, siendo "La Perla" (Córdoba) el más grande del interior del país.

Diversas agrupaciones políticas y sociales se movilizarán este lunes, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, con actos y concentraciones en distintos puntos del país para recordar a las víctimas de la última dictadura civico militar.

En el contexto de los 50 años del golpe de Estado de 1976, el acto central más trascendente en el país está previsto para las 16.30 en la Plaza de Mayo (Buenos Aires), donde confluirán columnas provenientes de diferentes zonas de la ciudad de Buenos Aires.

La jornada estará atravesada por consignas vinculadas a la defensa de los derechos humanos y la reivindicación de la memoria, en un escenario de fuerte carga simbólica por el aniversario redondo.

Cada 24 de marzo se homenajea a los desaparecidos, asesinados y exiliados durante el régimen militar, y se busca mantener viva la memoria colectiva sobre el terrorismo de Estado.

*con información de Ámbito

*imagen ilustrativa

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