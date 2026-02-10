Santiago del Estero dio a conocer el listado de precios escolares 2026

El Ministerio de Economía de Santiago del Estero, dio a conocer el Listado de Precios Escolares Santiagueños Sugeridos, compuesto por que estarán disponibles desde este martes 10 de febrero hasta el 31 de marzo en librerías adheridas de ciudad Capital, La Banda, Frías, Termas de Río Hondo, Monte Quemado y Fernández.

El titular de la cartera de Economía, Atilio Chara explicó que a través de este convenio con la Cámara de Comercio se busca “llegar a todas las familias, tal es así, que con respecto al valor del año pasado solamente hay un incremento del 13%, muy por debajo de la inflación interanual proporcionada por los organismos competentes”.

En representación de las papelerías, Marcos Vizoso, manifestó: “Son productos de alta calidad, precios muy accesibles y esta canasta, que se dice canasta, pero es realmente un listado un listado de precios sugeridos hace que uno pueda seleccionar los productos que realmente se necesitan para los diferentes niveles, tanto primario como secundario en beneficio de todos los clientes de Santiago del Estero”.

Por su parte, la directora general de Comercio, Luciana Montinho agradeció la colaboración de las librerías santiagueñas y de la Cámara de Comercio que hacen posible este convenio, “que más allá de llevar beneficios para los consumidores para garantizar el acceso de todas las familias santiagueñas los artículos escolares indispensables para el comienzo de clases, también tiene como finalidad promover el consumo en nuestros comercios, que son quienes aportan a nuestra economía”.

