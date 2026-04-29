Santiago del Estero: bono de $600 mil por el Día del Trabajador y un refuerzo de $1,2 millones para empleados públicos

Así lo anunció el pasado lunes el gobernador santiagueño, Elías Suárez, durante su mensaje anual, un paquete de medidas destinado a fortalecer el poder adquisitivo de los empleados públicos provinciales, que incluye el pago de sumas extraordinarias y la confirmación del calendario salarial.

Confirmó que los trabajadores de la administración pública percibirán un bono por el Día del Trabajador de $600.000, que estará disponible a partir del 30 de abril. A esto se suma el pago de haberes correspondientes al mes en curso, que se realiza desde ayer 28 y hasta hoy 29 de abril, respetando el cronograma habitual.

Además, el mandatario también anuncio la implementación de un bono aguinaldo por un total de $1.200.000, que será abonado en dos tramos iguales de $600.000 durante los meses de junio y julio.

Por otra parte, se ratificó la continuidad del bono de fin de año, el cual se pagará en tres cuotas, aunque el monto será definido y anunciado más adelante.

Al referirse al alcance de estas medidas, Suárez subrayó su impacto directo en la economía provincial, destacando que los recursos destinados a los trabajadores “se transforman en consumo, impulsando el comercio, fortaleciendo a las pymes y generando mayor actividad económica”.

En esa línea, sostuvo que la política salarial no solo apunta a acompañar a los empleados públicos, sino también a dinamizar el mercado interno y sostener el desarrollo productivo en todo el territorio provincial.

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