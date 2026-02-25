Sueldos de febrero a empleados públicos provinciales de Salta, Jujuy, Stgo del Estero y Tucumán
25/02/2026
Salta:
- El sábado 28 de febrero se realizará el depósito de los sueldos correspondientes al mes de febrero para la totalidad de los trabajadores de la administración pública provincial.
Jujuy:
- 2 de marzo: veteranos de guerra de Malvinas, Policía de la Provincia, Servicio Penitenciario y Organismos Autárquicos.
- 3 de marzo: municipios, administración central, Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Humano
- 4 de marzo: Educación Nivel Inicial, Primario, Secundario y Superior
- 5 de marzo: organismos descentralizados, Poder Judicial, Poder Legislativo, Auditoría General y funcionarios
Los salarios se acreditarán con un 4% de incremento, de acuerdo a la pauta paritaria establecida en el marco de las mesas de diálogo entre las autoridades del Ejecutivo y los representantes de los trabajadores.
Santiago del Estero:
- Jueves 26 de febrero: estará disponible el sueldo de los trabajadores que tengan como último dígito del DNI los números 0, 1, 2, 3 o 4.
- Viernes 27 de febrero: podrán percibir su pago los agentes que tengan el 5, 6, 7, 8 o 9 como última cifra del documento de identidad.
Vale recordar que a partir de este mes se hace efectivo el incremento salarial del 42,4% en el sueldo básico, anunciado por el gobernador Elías Suárez, en acuerdo con los sectores que conforman la Mesa de Diálogo y Trabajo.
Tucumán:
Parte proporcional: pago del 20% del sueldo correspondiente a febrero
- Jueves 26 de febrero
- Sistema Provincial de Salud (SI.PRO.SA.)
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
- Seguridad (Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales)
- Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (E.R.S.E.P.T.)
- Viernes 27 de febrero
- Administración Central
- Defensoría del Pueblo
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
- Poder Legislativo
- Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)
- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción, Centro Judicial Monteros, Corte Suprema de Justicia y Justicia de Paz Legal)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Sábado 28 de febrero
- Comunas Rurales
- Municipios del Interior
- Dirección de Recursos HídricosEnte Autárquico
- Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)
- Instituto de Desarrollo Productivo
- Ente de Infraestructura Comunitaria
- Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
Parte complementaria: pago del 80% restante del sueldo
- Miércoles 4 de marzo
- Sistema Provincial de Salud (SI.PRO.SA.)
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)
- Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (E.R.S.E.P.T.)
- Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán
- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
- Sociedad Aguas del Tucumán
- Jueves 5 de marzo
- Seguridad (Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales)
- Educación Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales; Secundarias Transferidas – Rep. 25, 26 y 27)
- Administración Central
- Defensoría del Pueblo
- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
- Viernes 6 de marzo
- Educación Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales; Secundarias Transferidas – Rep. 25, 26 y 27)
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción, Centro Judicial Monteros, Corte Suprema de Justicia y Justicia de Paz Legal)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Poder Legislativo
- Sábado 7 de marzo
- Comunas Rurales
- Municipios del Interior
- Jubilados fuera de convenio
- Renta Vitalicia – Héroes de Malvinas
- Asignaciones Ex Empleados Talleres de Tafí Viejo
- Dirección de Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)
- Instituto de Desarrollo Productivo
- Ente de Infraestructura Comunitaria
- Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
- Educación Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Primarios, Secundarios y Terciarios Transferidos)
