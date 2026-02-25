Sueldos de febrero a empleados públicos provinciales de Salta, Jujuy, Stgo del Estero y Tucumán

Salta:

El sábado 28 de febrero se realizará el depósito de los sueldos correspondientes al mes de febrero para la totalidad de los trabajadores de la administración pública provincial.

Jujuy:

2 de marzo: veteranos de guerra de Malvinas, Policía de la Provincia, Servicio Penitenciario y Organismos Autárquicos.

3 de marzo: municipios, administración central, Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Humano

4 de marzo : Educación Nivel Inicial, Primario, Secundario y Superior

5 de marzo: organismos descentralizados, Poder Judicial, Poder Legislativo, Auditoría General y funcionarios

Los salarios se acreditarán con un 4% de incremento, de acuerdo a la pauta paritaria establecida en el marco de las mesas de diálogo entre las autoridades del Ejecutivo y los representantes de los trabajadores.

Santiago del Estero:

Jueves 26 de febrero: estará disponible el sueldo de los trabajadores que tengan como último dígito del DNI los números 0, 1, 2, 3 o 4.

Viernes 27 de febrero: podrán percibir su pago los agentes que tengan el 5, 6, 7, 8 o 9 como última cifra del documento de identidad.

Vale recordar que a partir de este mes se hace efectivo el incremento salarial del 42,4% en el sueldo básico, anunciado por el gobernador Elías Suárez, en acuerdo con los sectores que conforman la Mesa de Diálogo y Trabajo.

Tucumán:

Parte proporcional: pago del 20% del sueldo correspondiente a febrero

Jueves 26 de febrero Sistema Provincial de Salud (SI.PRO.SA.) Instituto Provincial de la Vivienda Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo Seguridad (Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales) Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (E.R.S.E.P.T.)



Viernes 27 de febrero Administración Central Defensoría del Pueblo Tribunal de Cuentas Tribunal Fiscal de Apelación Poder Legislativo Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.) Poder Judicial (Centro Judicial Concepción, Centro Judicial Monteros, Corte Suprema de Justicia y Justicia de Paz Legal) Ministerio Público Fiscal Ministerio Pupilar y de la Defensa



Sábado 28 de febrero Comunas Rurales Municipios del Interior Dirección de Recursos HídricosEnte Autárquico Tucumán Turismo Ente Cultural de Tucumán Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.) Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.) Instituto de Desarrollo Productivo Ente de Infraestructura Comunitaria Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa



Parte complementaria: pago del 80% restante del sueldo

Miércoles 4 de marzo Sistema Provincial de Salud (SI.PRO.SA.) Instituto Provincial de la Vivienda Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.) Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (E.R.S.E.P.T.) Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres Sociedad Aguas del Tucumán



Jueves 5 de marzo Seguridad (Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales) Educación Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales; Secundarias Transferidas – Rep. 25, 26 y 27) Administración Central Defensoría del Pueblo Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo



Viernes 6 de marzo Educación Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales; Secundarias Transferidas – Rep. 25, 26 y 27) Tribunal de Cuentas Tribunal Fiscal de Apelación Poder Judicial (Centro Judicial Concepción, Centro Judicial Monteros, Corte Suprema de Justicia y Justicia de Paz Legal) Ministerio Público Fiscal Ministerio Pupilar y de la Defensa Poder Legislativo



Sábado 7 de marzo Comunas Rurales Municipios del Interior Jubilados fuera de convenio Renta Vitalicia – Héroes de Malvinas Asignaciones Ex Empleados Talleres de Tafí Viejo Dirección de Recursos Hídricos Ente Autárquico Tucumán Turismo Ente Cultural de Tucumán Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.) Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.) Instituto de Desarrollo Productivo Ente de Infraestructura Comunitaria Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa Educación Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Primarios, Secundarios y Terciarios Transferidos)



