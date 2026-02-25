Sueldos de febrero a empleados públicos provinciales de Salta, Jujuy, Stgo del Estero y Tucumán

25/02/2026

Índice
  1. Salta:
  2. Jujuy:
  3. Santiago del Estero:
  4. Tucumán:

Salta:

  • El sábado 28 de febrero se realizará el depósito de los sueldos correspondientes al mes de febrero para la totalidad de los trabajadores de la administración pública provincial.

Jujuy:

  • 2 de marzo: veteranos de guerra de Malvinas, Policía de la Provincia, Servicio Penitenciario y Organismos Autárquicos.
  • 3 de marzo: municipios, administración central, Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Humano
  • 4 de marzo: Educación Nivel Inicial, Primario, Secundario y Superior
  • 5 de marzo: organismos descentralizados, Poder Judicial, Poder Legislativo, Auditoría General y funcionarios

Los salarios se acreditarán con un 4% de incremento, de acuerdo a la pauta paritaria establecida en el marco de las mesas de diálogo entre las autoridades del Ejecutivo y los representantes de los trabajadores.

Santiago del Estero:

  • Jueves 26 de febrero: estará disponible el sueldo de los trabajadores que tengan como último dígito del DNI los números 0, 1, 2, 3 o 4.
  • Viernes 27 de febrero: podrán percibir su pago los agentes que tengan el 5, 6, 7, 8 o 9 como última cifra del documento de identidad.

Vale recordar que a partir de este mes se hace efectivo el incremento salarial del 42,4% en el sueldo básico, anunciado por el gobernador Elías Suárez, en acuerdo con los sectores que conforman la Mesa de Diálogo y Trabajo.

Tucumán:

Parte proporcional: pago del 20% del sueldo correspondiente a febrero

  • Jueves 26 de febrero
    • Sistema Provincial de Salud (SI.PRO.SA.)
    • Instituto Provincial de la Vivienda
    • Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
    • Seguridad (Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales)
    • Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (E.R.S.E.P.T.)
  • Viernes 27 de febrero
    • Administración Central
    • Defensoría del Pueblo
    • Tribunal de Cuentas
    • Tribunal Fiscal de Apelación
    • Poder Legislativo
    • Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)
    • Poder Judicial (Centro Judicial Concepción, Centro Judicial Monteros, Corte Suprema de Justicia y Justicia de Paz Legal)
    • Ministerio Público Fiscal
    • Ministerio Pupilar y de la Defensa
  • Sábado 28 de febrero
    • Comunas Rurales
    • Municipios del Interior
    • Dirección de Recursos HídricosEnte Autárquico
    • Tucumán Turismo
    • Ente Cultural de Tucumán
    • Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)
    • Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)
    • Instituto de Desarrollo Productivo
    • Ente de Infraestructura Comunitaria
    • Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
    • Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

Parte complementaria: pago del 80% restante del sueldo

  • Miércoles 4 de marzo
    • Sistema Provincial de Salud (SI.PRO.SA.)
    • Instituto Provincial de la Vivienda
    • Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)
    • Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (E.R.S.E.P.T.)
    • Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán
    • Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
    • Sociedad Aguas del Tucumán
  • Jueves 5 de marzo
    • Seguridad (Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales)
    • Educación Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales; Secundarias Transferidas – Rep. 25, 26 y 27)
    • Administración Central
    • Defensoría del Pueblo
    • Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
  • Viernes 6 de marzo
    • Educación Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales; Secundarias Transferidas – Rep. 25, 26 y 27)
    • Tribunal de Cuentas
    • Tribunal Fiscal de Apelación
    • Poder Judicial (Centro Judicial Concepción, Centro Judicial Monteros, Corte Suprema de Justicia y Justicia de Paz Legal)
    • Ministerio Público Fiscal
    • Ministerio Pupilar y de la Defensa
    • Poder Legislativo
  • Sábado 7 de marzo
    • Comunas Rurales
    • Municipios del Interior
    • Jubilados fuera de convenio
    • Renta Vitalicia – Héroes de Malvinas
    • Asignaciones Ex Empleados Talleres de Tafí Viejo
    • Dirección de Recursos Hídricos
    • Ente Autárquico Tucumán Turismo
    • Ente Cultural de Tucumán
    • Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)
    • Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)
    • Instituto de Desarrollo Productivo
    • Ente de Infraestructura Comunitaria
    • Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
    • Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
    • Educación Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Primarios, Secundarios y Terciarios Transferidos)

Más sobre: Jujuy.

Noticias relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Subir