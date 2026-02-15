Santiago del Estero: las escuelas primarias publicas tendrán nuevos horarios

A partir del presente ciclo lectivo, las escuelas primarias publicas de jornada simple deberán adecuar su funcionamiento a nuevos horarios de asistencia escolar.

La medida alcanza las instituciones de primera, segunda y tercera Categoría y Personal Único (PU) de gestión pública dependientes del organismo provincial.

De acuerdo con lo establecido , se deberán cumplir los siguientes horarios: Turno mañana de 08:00 a 12:15 horas; Turno tarde de 13:45 a 18:00 horas.

Desde el Consejo General de Educación señalaron que la disposición se enmarca en lo establecido por la resolución N° 431/2026 del Consejo General de Educación y la Resolución N° 251/ 2026 del Ministerio de Educación , Ciencia y Tecnología.

