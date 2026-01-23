Un hombre intentó ingresar al país cargando un freezer sobre su espalda con 31 kilos de cocaína

Gendarmes del Escuadrón 20 "Orán" desplegados en la zona fronteriza con el país vecino de Bolivia, observaron a un hombre que transportaba un freezer de mediano porte sobre su espalda.

Los funcionarios abordaron la hombre y le solicitaron que abra el electrodoméstico. Al abrir la puerta del freezer, observaron la presencia de 30 paquetes rectangulares envueltos en cinta color amarilla. Los gendarmes trasladaron al involucrado y los elementos hallados hasta el asiento de la Subunidad para realizar las actuaciones correspondientes.

Una vez allí, realizada la prueba de campo Narcotest a la sustancia hallada, arrojó como resultado positivo para cocaína con un peso total de 31 kilos 220 gramos.

Finalmente, por orden del Magistrado Interviniente se secuestró la droga, el electrodoméstico y se detuvo al involucrado.

Más sobre: San Ramón de la Nueva Orán.



