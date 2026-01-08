Interceptaron una embarcación proveniente de Bolivia que llevaba más de 25 kilos de pasta base

En la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán (Salta), en inmediaciones al río Bermejo, una patrulla fluvial conformada por gendarmes de la Sección “Núcleo” del Escuadrón 20 “Orán” divisó que una embarcación inflable se desplazaba por el caudal del río desde el Estado Plurinacional de Bolivia hacia la República Argentina y estaba ocupada por cuatro personas (un mayor y tres menores).

Al solicitarles que detuvieran la marcha del motor, los ocupantes realizaron maniobras bruscas y aceleraron la marcha, pero a unos metros el bote colisionó contra la vegetación del lugar. Inmediatamente, los gendarmes aprehendieron a los involucrados y registraron la embarcación, en la cual se llevaba una bolsa arpillera que acondicionaba paquetes rectangulares, similares a los utilizados para el transporte de estupefaciente.

Ante este suceso, al estar en una zona hostil y sin señal telefónica, los uniformados procedieron a trasladar el operativo hacia el asiento de la Subunidad, donde informaron de lo sucedido al Auxiliar Fiscal a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, quien orientó que se realizará las pruebas de campo Narcotest de la sustancia hallada y posterior pesaje. Además, solicitó que los efectivos tomaran contacto de los progenitores de los menores de edad.

Decomisaron un total de 25 kilos 955 gramos de pasta base de cocaína, que estaban distribuidos en 25 “ladrillos”.

El hombre mayor de edad quedó detenido, en tanto que los menores fueron entregados a sus familiares en el paso internacional Aguas Blancas (Argentina) – Bermejo (Bolivia).

