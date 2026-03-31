En Córdoba incautan una millonaria carga de mercadería de contrabando que salió desde Orán

Ayer, a la altura del peaje de James Craik, ubicado sobre la Autopista 9 (Córdoba-Rosario), gendarmes del Escuadrón de Seguridad Vial “Villa María” (Córdoba), constataron que un transporte llevaba una carga del rubro textil e higiene sin la documentación que avale su legal ingreso al país.

El transporte procedente de Orán (Salta) con destino Buenos Aires, trasladaba mercadería en un avalúo preliminar de 2.100.000.000 pesos.

Los funcionarios decomisaron un total de 240 bultos de nylon y 210 cajas con elementos del rubro textil, tienda y productos de higiene en infracción a la Ley 22.415.

Ya el pasado 19 de marzo otro rodado que realizaba el mismo recorrido fue interceptado. En esa ocasión un camión también procedente de Orán (Salta) con destino Buenos Aires transportaba una carga de 230 bultos con elementos del rubro textil y bazar de contrabando.

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