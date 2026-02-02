Lucha contra el narcotráfico: con base en Orán entra en funciones el Grupo Especial Antinarcótico Salta (GEANSA)

El ministro de Seguridad de la Provincia de Salta, Gaspar Solá Usandivaras, y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, confirmaron la puesta en funcionamiento del Grupo Especial Antinarcótico Salta (GEANSA), con base operativa en la ciudad de Orán. El anuncio se realizó en el marco de una reunión de coordinación desarrollada hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El GEANSA está conformado por profesionales de la Policía de Salta y de Fuerzas Federales con el objetivo de fortalecer el trabajo interfuerzas en la lucha contra las organizaciones delictivas que operan en la frontera norte del país.

Durante el encuentro, del que también participó Martín Matzkin, subsecretario de Articulación Federal, el ministro Solá Usandivaras brindó detalles sobre el inicio de las tareas del grupo especial y destacó que el objetivo es “ganar capacidad operativa aunando esfuerzos, optimizar los recursos logísticos, afianzar la calidad investigativa y fortalecer el despliegue territorial en puntos estratégicos del norte provincial”.

En este contexto, las autoridades acordaron avanzar en la articulación necesaria para la creación, durante 2026, de una sede del GEANSA en el departamento San Martín, lo que permitirá ampliar la presencia de especialistas en la lucha contra el crimen organizado en zonas fronterizas.

Asimismo, se analizaron los avances del Plan Güemes en la provincia y se destacaron los resultados obtenidos en su primer año de ejecución, entre los que se cuentan la incautación de más de seis toneladas de droga y la desarticulación de organizaciones narcotraficantes con vinculaciones nacionales e internacionales.

“El trabajo entre las Fuerzas Federales y la Policía de Salta en la frontera norte es histórico, no solo en materia preventiva y de control, sino también por los avances logrados en la articulación operativa, la calidad investigativa y el fortalecimiento logístico y profesional que permitió este Plan, el cual puso en la agenda nacional las problemáticas delictivas de frontera”, afirmó Solá Usandivaras.

El Plan Güemes fue creado a partir del requerimiento del Gobierno de Salta al Ministerio de Seguridad Nacional y permitió reforzar el control territorial en la frontera norte, potenciando la lucha contra los delitos complejos propios de las zonas limítrofes. El despliegue operativo se desarrolla en localidades que limitan con Bolivia, a través de dos corredores: el primero comprende Aguas Blancas y Orán, y el segundo incluye Salvador Mazza, Aguaray y Tartagal.

Por primera vez en la provincia, efectivos de las Fuerzas Federales custodian la frontera en puntos estratégicos. Las acciones incluyen patrullajes terrestres, controles fijos y móviles, inspecciones de vehículos y personas, presencia en zonas rurales y refuerzo de los accesos y egresos. Participan de manera coordinada la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Salta, bajo un esquema de mando unificado y comunicación permanente entre las fuerzas.

Sec. Prensa Salta

