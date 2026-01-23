Ocho años de prisión para un hombre por abusar de la nieta de su pareja

La jueza Gabriela Romero Nayar lo condenó por ser autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización y su duración en el tiempo agravada por la guarda y la convivencia. Será incorporado en el Banco de Datos Genéticos y trasladado a la Unidad Carcelaria 1 de Villa Las Rosas de la capital salteña para el cumplimiento de su condena.

La denuncia fue radicada por la maestra de la niña, que asistía en ese momento a séptimo grado. Ese día había tratado en el aula temas relacionados con el cuidado del cuerpo y al terminar la clase la niña se acercó a hablar con la señorita para contarle que su abuelo la manoseaba. Explicó que había sucedido durante la época de pandemia, y le dijo que ella vive en la casa con su abuela y el hombre.

Más sobre: Judiciales.



