Así lo determinó el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia 2 del Distrito Judicial Orán (Salta), que hizo lugar a una acción de amparo colectivo y ordenó garantizar igualdad de beneficios para los afiliados de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que residen en el Departamento Orán.

La sentencia fue dictada por la jueza Ana María Carriquiry, secretaría de Sonia Aparicio González y establece que los afiliados de ATE de Orán deben recibir los mismos beneficios que los afiliados de la ciudad de Salta, en condiciones de igualdad.

La acción fue promovida por la Secretaria General de la Seccional Orán de ATE, quien denunció que los afiliados del Departamento Orán abonaban el mismo coseguro que los afiliados de la capital provincial, pero no accedían a la totalidad de los beneficios brindados por la entidad.

Entre las diferencias señaladas se encontraban descuentos en farmacias, medicamentos, ópticas y otros convenios comerciales, así como determinados beneficios sociales que sí se otorgaban a los afiliados residentes en Salta Capital.

En su sentencia, el tribunal consideró acreditado que esta situación generaba un trato desigual entre afiliados que se encuentran en la misma condición, lo que vulnera principios fundamentales consagrados en la Constitución Nacional, especialmente el derecho a la igualdad y el acceso equitativo a prestaciones vinculadas con la salud y el bienestar de los trabajadores y sus familias.

Por ello, la Justicia resolvió hacer lugar al amparo colectivo y ordenó al Consejo Directivo Provincial de ATE que, en el plazo de cuarenta y cinco (45) días, adopte las medidas necesarias para garantizar a los afiliados del Departamento Orán el acceso en condiciones de igualdad a los mismos beneficios, prestaciones y servicios que reciben los afiliados de la ciudad de Salta.

El fallo tiene alcance colectivo, por lo que sus efectos se extienden a todos los afiliados de ATE residentes en el Departamento Orán.

La resolución reafirma el compromiso de la Justicia con la protección de los derechos fundamentales y el principio de igualdad, especialmente cuando se trata de garantizar condiciones justas para trabajadores y sus familias que viven en el interior de la provincia.}

Justicia Salta

Más sobre: Judiciales.



