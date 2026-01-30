En tres operativos decomisan cocaína, marihuana y hojas de coca

En sendos procedimientos realizados en el día de ayer por gendarmes de diversas unidades secuestraron cocaína, marihuana y hojas de coca.

En un primer procedimiento, gendarmes del Escuadrón 52 "Tartagal" (Salta), llevaron a cabo un procedimiento en el Paraje "Cuña Muerta", sobre el kilómetro 1.437 de la Ruta Nacional N° 34 detuvieron la marcha de un vehículo Fiat Palio que oficiaba como remis.

Al momento de la inspección, los funcionarios hallaron 22 paquetes rectangulares que al ser sometidos a la prueba de campo Narcotest dieron como resultado positivo para cocaína con un peso total de 23 kilos 315 gramos. Además de la droga, los gendarmes detectaron 6 kilos de hojas de coca.

La Fiscalía Federal Descentralizada de Tartagal, dispuso la detención de los tres personas que viajaban como pasajeros y ordenó el secuestro de la droga y la mercadería de contrabando.

En el segundo operativo, los uniformados de la Sección “Senda Hachada” dependiente de la misma Unidad, realizaba un patrullaje preventivo por caminos secundarios en la zona conocida como "La invernada". En ese momento, los funcionarios visualizaron una motocicleta con un ocupante que, al notar la presencia de la patrulla, realizó una maniobra evasiva girando en dirección contraria, descartando una mochila y dándose a la fuga a gran velocidad.

Al abrir la mochila, detectaron que contenía 10 paquetes rectangulares que sometidos a la prueba de campo Narcotest dieron resultado positivo para marihuana con un peso total de 10 kilos 190 gramos.

El tercer procedimiento se realizó cuando efectivos del Escuadrón 20 "Orán" (Salta) realizaban tareas de patrullaje en un sector denominado “El Gauchito” y divisaron a dos personas que trasladaban bultos sobre sus espaldas, en medio de la oscuridad y entre la vegetación del lugar, quienes al percatarse de la presencia de los uniformados arrojaron la carga y emprendieron la fuga a pie.

Los funcionarios lograron interceptar a uno de los individuos y continuaron a inspeccionar el bulto, detectando que el mismo acondicionaba “ladrillos” similares a los usados para el transporte de estupefacientes. Al abrir el bulto constataron la existencia de 16 paquetes que tras ser sometida a las pruebas de Narcotest dieron positivo para un total de 17 kilos 340 gramos de cocaína; se secuestro además un celular y demás documentación importante para la causa. El involucrado quedó detenido.

Más sobre: San Ramón de la Nueva Orán.



