Pagos de la ANSES para hoy 23 de enero

Hoy viernes 23 de enero inician los pagos de las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo y finalizan los de la Asignación por Embarazo. Todas estas prestaciones incluyen el aumento por movilidad del 2,47 por ciento. Asimismo, continúa el cronograma de la Prestación por Desempleo.

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

Titulares con documentos finalizados en 0 y 1.

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos concluidos en 9.

Prestación por Desempleo

Titulares con documentos terminados en 2 y 3.

