Pagos de la ANSES para hoy 23 de enero
23/01/2026
Hoy viernes 23 de enero inician los pagos de las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo y finalizan los de la Asignación por Embarazo. Todas estas prestaciones incluyen el aumento por movilidad del 2,47 por ciento. Asimismo, continúa el cronograma de la Prestación por Desempleo.
Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo
- Titulares con documentos finalizados en 0 y 1.
Asignación por Embarazo
- Titulares con documentos concluidos en 9.
Prestación por Desempleo
- Titulares con documentos terminados en 2 y 3.
