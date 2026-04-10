Con un causa por homicidio, el próximo 28 de abril esta previsto el primer juicio por jurado en Orán

En cumplimiento de la Ley 8478, y Acordada 14321 el juez Mario Maldonado fijó la fecha para la realización del primer juicio por jurado en Orán (Salta).

El 28 de abril la jornada comenzará con la selección de los jurados que intervendrán en el proceso. Ese día se seleccionarán a los doce ciudadanos y ciudadanas que serán miembros titulares, y los cuatro que formarán parte como suplentes.

El jurado popular intervendrá en una causa de homicidio calificado agravado por la alevosía.

Durante la audiencia que se celebró el pasado miércoles finalizó la admisión de las pruebas aportadas por las partes. La acusación está representada en esta causa por los fiscales GAP Soledad Filtrin Cuezzo y Santiago López Soto, mientras que el imputado designó como defensor al abogado Mauro Murúa.

Para resguardar la integridad del proceso, las identidades de estos ciudadanos se mantendrán bajo estricta reserva, garantizando así su seguridad e imparcialidad al momento de decidir.

*imagen ilustrativa

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