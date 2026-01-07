Transportaba más de 31 kilos de cocaína en cajones con berenjenas

Gendarmes dependientes del Escuadrón 20 Orán (Salta) se encontraban desplegados sobre Ruta Nacional N° 34, a la altura del kilómetro 1.320 (localidad de Pichanal) cuando detuvieron la marcha de un camión y procedieron a realizar el registro correspondiente.

Durante la inspección y con la ayuda de un perro antinarcóticos corroboraron la existencia de sustancias ilícitas en el interior del semirremolque.

Los efectivos descargaron cajones que contenían 1.200 kilos de berenjenas, en cuyo interior se escondían 30 paquetes rectangulares envueltos en cinta amarilla. Las pruebas de campo Narcotest arrojaron resultado positivo para cocaína, con un peso total de 31 kilos 370 gramos.

Además, los gendarmes aprehendieron a otros cuatro hombres que circulaban en un vehículo Volkswagen Gol.La Fiscalía interviniente dispuso el secuestro de ambos rodados como así también el decomiso de la droga, la tonelada de verdura y teléfonos celulares.

Mientras que, los cinco involucrados quedaron detenidos y puestos a disposición de la justicia.

GNA

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