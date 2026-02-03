Intentaron pasar con más de 41 kilos de cocaína acondicionados dentro de dos parlantes

Durante un control sobre la Ruta Nacional N° 50, altura del kilómetro 46, efectivos de gendarmería del Escuadrón 20 "Orán" (Salta) detuvieron la marcha de un vehículo Renault Kangoo, donde circulaban dos personas mayores y un menor de edad.

Al comenzar con el registro del rodado, los funcionarios observaron que transportaban dos lonas y mediante el empleo de un escáner fijo, también observaron en el interior de dos parlantes, paquetes rectangulares similares a los utilizados para transportar droga.

Tras la apertura de los artefactos musicales, constatando la presencia de 40 “ladrillos” con una sustancia blancuzca, que tras se sometidas a las pruebas de Narcotest, se confirmó la existencia de 41 kilos 225 gramos de cocaína.

La Fiscalía interviniente dispuso el decomiso del estupefaciente y que ambos ciudadanos mayores de edad queden detenidos. Mientras que el menor fue entregado a un familiar.

GNA

