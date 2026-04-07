Orán: piden celeridad en el cercado perimetral de la escuela Terrones Riera

El diputado provincial por el departamento Orán, David Taranto, manifestó hoy en la Cámara su firme apoyo al proyecto de su par Marcelo Lara Gros, mediante el que se solicita la ejecución del cercado perimetral para la escuela primaria "Roberto Terrones Riera" de la ciudad de Orán, remarcando la urgencia de garantizar condiciones básicas de seguridad para toda la comunidad educativa.

“La seguridad de nuestros alumnos debe ser una prioridad absoluta en cualquier establecimiento educativo de la provincia. No debemos permitir que se encuentren sujetos a ningún peligro, sea real o potencial”, expresó el legislador durante su intervención.

En ese sentido, señaló que la situación de la institución no responde a una hipótesis, sino a hechos concretos que han puesto en riesgo la integridad física de quienes asisten a la misma.

Actualmente, la escuela funciona en un predio abierto y sin control de accesos, lo que genera un entorno inseguro, con presencia de malezas y espacios abandonados que son utilizados como atajos o incluso por personas en situación de calle o con conductas delictivas.

Asimismo, Taranto advirtió que la falta de cerramiento no solo impacta en la seguridad de los alumnos, sino también en el resguardo del patrimonio público. En ese marco, recordó que la institución registra un extenso historial de robos y hechos de vandalismo, lo que ha provocado a lo largo de los años una profunda frustración en directivos, docentes y familias.

“Este no es un pedido nuevo, es una deuda histórica que el Estado viene postergando. Ha llegado el momento de exigir respuestas concretas: cercado perimetral ya para la Escuela Terrones Riera”, concluyó.

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