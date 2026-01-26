Torneo de Verano 2026: por la segunda fecha Central Norte enfrenta a Chaco For Ever

Mañana se llevará la segunda fecha del Torneo de Verano 2026 en la capital salteña. Central Norte de Salta se medirá frente a Chaco For Ever de la provincia homónima y con el arbitraje de Matías Alfaro. El partido comenzará a las 21.30 hs, en el estadio Padre Martearena.

El Cuervo viene de igualar en 2 antes Gimnasia y Tiro mientras que el conjunto chaqueño llegó hoy a Salta para realizar su segunda parte de la pretemporada en el LS Hotel que consistirá en poner a punto al equipo en lo futbolístico y en lo táctico, de cara al debut en condición de visitante por la Primera Nacional antes Acassuso en Boulogne Sur Mer el sábado 14 de febrero.

Venta de entradas

Las entradas estarán a la venta mañana de 10 hs a 18 hs en las boleterías del Club Atlético Central Norte, Avda Entre Ríos 1498, mientras que desde las 14 hs y hasta el inicio del cotejo se venderán en las boleterías del estadio mundialista Padre Ernesto Martearena (está permitido el ingreso de público visitante).

Precios:

Populares: $10.000 (diez mil pesos)

Plateas: $20.000 (veinte mil pesos)

Jubilados y Menores: $6.000 (seis mil pesos)

Seguros: $5.000 (cinco mil pesos).

Sec. Prensa Salta

