Salta y Jujuy disputarán un torneo interclubes de Pelota Paleta

Las instalaciones del Club Gimnasia y Tiro en la capital de Salta, albergarán una nueva edición del torneo interclubes de pelota paleta, un encuentro que busca reunir a los máximos exponentes de la disciplina en la región.

Rodrigo Villarreal, integrante de la organización, señaló que se prevé el arribo de aproximadamente 20 equipos provenientes de diversas instituciones. Esta convocatoria consolida una propuesta competitiva que continúa posicionando a la especialidad dentro del NOA.

La actividad deportiva comenzará hoy viernes a las 17 hs, mientras que la jornada de mañana sábado a las 10, extendiéndose durante todo el día hasta completar el fixture programado.

Los interesados pueden realizar consultas o registrarse a través de las redes sociales oficiales de la Federación Salteña de Pelota, donde se centralizan las inscripciones.

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