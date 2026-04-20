Salta Basket a todo o nada este martes en el Delmi frente a San Isidro

El tercer juego de la serie entre Salta Basket (0) y San Isidro (2) se disputará este martes en el Estadio Delmi, a partir de las 21.30 hs. El equipo salteño no tiene otra alternativa más que ganar para seguir con vida en la llave de octavos de final de La Liga Argentina, un partido clave donde necesitará el apoyo de su gente.

Una serie que los salteños debieron afrontar sin uno de sus mejores jugadores, Tomás Botta, quien en el quinto juego de la llave anterior contra Estudiantes de Tucumán sufrió una lesión. Ante la imposibilidad reglamentaria de poder acceder a un recambio el equipo salteño se quedó sin uno de sus líderes.

A pesar de tamaña ausencia, en el segundo juego disputado en San Francisco, Córdoba, ante San Isidro los dirigidos por De Cecco estuvieron muy cerca de pegar el zarpazo.

En la capital salteña, junto a su gente, Salta no deberá renunciar a ese juego que los trajo hasta aquí. Los Infernales saben de hazañas, de noches épicas y adversidades de las más complicadas en una categoría de ascenso muy exigente

El único representante norteño en dicha instancia cuenta con los hombres para saltar al rectángulo de juego este martes y buscar estirar la serie a un cuarto juego –que sería el jueves que viene, también en el Delmi-. No será fácil, del otro lado hay un rival de fuste, finalista en la edición pasada de La Liga Argentina, y segundo en la fase regular en la Norte.

Este martes, desde las 19.30, las boleterías del Estadio Delmi se abrirán para comenzar a vender las entradas que tendrán un valor de 10 mil pesos generales, menores de diez años podrán ingresar gratis.

EQUIPOS

Salta Basket: 0 Chance Hunter, 4 Bruno Abratte, 6 Martín Gómez, 10 Facundo Binda, 11 Cristian Linares, 13 Nicolás Álvarez, 14 Máximo Genitti, 23 Tyrus Buckner y 31 Sahir Abdala. DT: Ricardo De Cecco. ATs: Juan Carlos Pereyra y Marcelo Outeyral. PF: Rafael Padilla. Utilero: Emilo Fadel. Jefe de Equipo: Marcelo Ferreyra.

San Isidro (SF): 4 Máximo Lizárraga, 7 Jerónimo Suñe, 8 Simón Chemez, 9 Nahuel Buchaillot, 11 Manuel Lambrisca, 12 Marcos Saglietti, 13 Luciano Ortiz, 14 Lautaro Mare, 15 Jaleel Hooper, 21 Emilio Boye, 24 Jeremías Diotto y 77 Julián Eydallin. DT: Sebastián Porta.

Más sobre: Deportes.



