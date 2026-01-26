Fecha de pago de sueldos de enero para empleados públicos de Salta, Jujuy, Stgo del Estero y Tucumán
26/01/2026
Salta
- Sábado 31 de enero se efectuará el depósito de los haberes correspondientes al mes de enero de 2026 para la totalidad de los trabajadores de la administración pública provincial. El pago se realizará en una sola jornada e incluirá a los sectores de salud, seguridad, educación y al resto de la administración pública
Jujuy
- Lunes 2 de febrero: veteranos de guerra de Malvinas, Policía de la Provincia, Servicio Penitenciario y Organismos Autárquicos.
- Martes 3 de febrero: administración central, municipios, Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Humano
- Miércoles 4 de febrero: Educación Nivel Inicial, Primario, Secundario y Superior
- Jueves 5 de febrero: organismos descentralizados, Poder Judicial, Poder Legislativo, Auditoría General y funcionarios
Santiago del Estero
- Jueves 29, a partir de las 8 hs, estarán disponibles los sueldos de las personas con DNI finalizados en 0, 1, 2, 3 o 4.
- Viernes 30 podrán percibir sus haberes quienes tienen como último dígito los números: 5, 6, 7, 8 o 9.
Tucumán
Parte proporcional del sueldo del mes de enero (20%)
- Jueves 29 de enero
- Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (E.R.S.E.P.T.)
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
- Seguridad (Departamento General de Policía – Dirección General de Institutos Penales)
- Sistema Provincial de Salud (SI.PRO.SA.)
- Viernes 30 de enero
- Administración Central
- Defensoría del Pueblo
- Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción – Centro Judicial Monteros – Corte Suprema de Justicia – Justicia de Paz Legal)
- Poder Legislativo
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
- Sábado 31 de enero
- Comunas Rurales
- Dirección de Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
- Ente Cultural de Tucumán
- Ente de Infraestructura Comunitaria
- Instituto de Desarrollo Productivo
- Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)
- Municipios del Interior
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)
Parte complementaria del sueldo del mes de enero (80%)
- Miércoles 4 de febrero
- Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)
- Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (E.R.S.E.P.T.)
- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
- Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Sistema Provincial de Salud (SIPROSA)
- Sociedad Aguas del Tucumán
- Jueves 5 de febrero
- Administración Central
- Defensoría del Pueblo
- Educación – Establecimientos Provinciales
- (Escuelas Provinciales – Rep. 18; Escuelas Secundarias Transferidas – Rep. 25;
Escuelas Secundarias Transferidas – Rep. 26; Escuelas Secundarias Transferidas – Rep. 27)
- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
- Seguridad (Departamento General de Policía – Dirección General de Institutos Penales)
- Viernes 6 de febrero
- Educación – Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales – Rep. 18; Escuelas Secundarias Transferidas – Rep. 25; Escuelas Secundarias Transferidas – Rep. 26; Escuelas Secundarias Transferidas – Rep. 27)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción; Centro Judicial Monteros; Corte Suprema de Justicia; Justicia de Paz Legal)
- Poder Legislativo
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
- Sábado 7 de febrero
- Asignaciones – Ex empleados de Talleres de Tafí Viejo
- Comunas Rurales
- Dirección de Recursos Hídricos
- Educación – Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Privados Primarios, Secundarios y Terciarios Transferidos)
- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Ente de Infraestructura Comunitaria
- Instituto de Desarrollo Productivo
- Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)
- Jubilados fuera de convenio
- Municipios del Interior
- Renta Vitalicia – Héroes de Malvinas
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)
