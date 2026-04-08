Playoffs: Triunfazo de Salta sobre Estudiantes en Tucumán para poner la serie 2-1 a su favor

No tardó en recuperar los puntos perdidos en su casa y, de principio a fin, Los Infernales superaron como visitante a Estudiantes en Tucumán. Triunfazo, 90-78, con autoridad para que Salta Basket se adelante en la serie 2-1 en los 8vos de final de la Conferencia Norte (reclasificación).

Como en el primer choque de la serie, al mejor de cinco, donde Salta ganó con autoridad en el Delmi, esta vez pero en la ruta los dirigidos por Ricardo De Cecco volvieron a ser contundentes y superar al duro elenco tucumano en su reducto.

El próximo encuentro será el jueves que viene, también en el Estadio Coco Ascarate, de la capital tucumana, donde los salteños tendrán la chance de sellar el pasaporte a la próxima instancia. El partido se podrá ver en vivo por basquetpass.tv a partir de las 22 hs.

El goleador del equipo salteño fue fue el base infernal Tomás Botta, con 16 puntos, sin embargo el impulso que llegó desde el banco de relevos con el enorme juego del salteño Cristian Linares (13) y el cordobés Bruno Abratte (11) fue decisivo, sobre todo en los últimos diez minutos.

Por el lado del local, el extranjero Hampton terminó con 18 puntos para ser el máximo artillero de la jornada en el Jardín de la República, seguido por Cave con 15 y el exSalta Basket, Pedano, con 14.

Salta Basket rompió la paridad de la serie y se puso 2-1, el jueves que viene tendrá la oportunidad de liquidar la llave en el cuarto partido.

*foto gentileza prensa Estudiantes

Más sobre: Deportes.



