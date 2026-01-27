ANSES: quienes cobran hoy martes

27/01/2026 - Actualizado: 26/01/2026

Hoy martes 27 de enero continúan los pagos de jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo e incluyen el aumento por movilidad del 2,47 por ciento. Asimismo, continúa el cronograma de la Prestación por Desempleo.

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

  • Titulares con documentos finalizados en 4 y 5.

Prestación por Desempleo

  • Titulares con documentos concluidos en 6 y 7.

