Más de 160 jugadores participan del Torneo Interclubes de Tenis 2026 en Jujuy

El tenis jujeño vive un gran momento con el desarrollo del Torneo Interclubes de Tenis – Provincia de Jujuy 2026, una competencia que reúne a jugadores de distintos puntos de la provincia representando a sus clubes en un formato por equipos.

El certamen comenzó el pasado 18 de abril, y continuará con su segunda fecha el 25 de abril, disputándose todos los sábados en sedes rotativas, lo que permite integrar a instituciones de diferentes localidades y fortalecer el crecimiento del deporte a nivel provincial.

La modalidad de juego establece que cada serie entre clubes se define a través de dos partidos de singles y un partido de dobles, con la posibilidad de un super tiebreak en caso de desempate, generando enfrentamientos dinámicos y competitivos.

Además, el sistema de puntuación suma atractivo al torneo; cada equipo obtiene un punto por cada partido ganado y un punto adicional por ganar la serie, lo que premia tanto el rendimiento individual como el colectivo.

Actualmente, el torneo cuenta con la participación de 43 equipos, lo que representa aproximadamente 165 jugadores, distribuidos en distintas categorías según nivel y género.

En la rama masculina, la categoría A reúne 4 equipos, la B cuenta con 13 equipos y la C con 9 equipos. Por su parte, en la rama femenina, la categoría B está integrada por 9 equipos y la C por 5 equipos, mientras que la categoría A aún no presenta equipos inscriptos.

El torneo está coordinado por representantes de distintos clubes de la provincia, entre ellos Valeria Brizuela (Sociedad de Tiro Gimnasia y Esgrima), Martín Cozza (Sociedad Sirio Libanesa), Mauro Cepeda (Club Atlético Ledesma), Martín Montalbetti (AMPUAP), Augusto Perales (Palpalá Golf Tenis Club), Elías Burgos (C.E.A.R), Guillermo Milisenda (Milisenda Tenis Center), Javier Kuchta y Nicolás Velásquez (Jujuy Lawn Tennis Club).

Desde la organización destacaron la gran convocatoria y el compromiso de los clubes participantes, consolidando al Interclubes como una de las competencias más importantes del calendario tenístico provincial.

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