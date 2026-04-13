En tiempo extra Salta Basket superó a Estudiantes y se metió en la próxima instancia

El último juego entre Los Infernales de Salta Basket y Estudiantes de Tucumán volvió a paralizar los corazones de los amantes del deporte de la naranja en La Linda. Otra noche cargada de adrenalina y tensión dejaron fluir salteños y tucumanos en el mítico Estadio Delmi. Fue triunfo en tiempo suplementario, tras igualar en 71, para Salta Basket por 75-74, y de esta manera se queda con el quinto y último juego de la serie y se mete en la próxima instancia de los playoffs de La Liga Argentina donde enfrentará a San Isidro de San Francisco, Córdoba.

Con Hampton, por parte de Estudiantes, y Gómez en el local, al rojo vivo el choque comenzó mejor para la visita que con gran efectividad rápidamente se hizo con diferencia a favor para mantenerla y cerrar el primer tiempo arriba por ocho puntos (48-40).

En ese primer tramo del encuentro, los dirigidos por Fabrizio Espósito dañaron a Los Infernales en la zona baja del rectángulo con Bollo y Cave raspando y el extranjero Hampton definiendo, fue el goleador en esa primera mitad con 17 unidades.

El salteño Ricardo De Cecco movió el banco de relevos para darle mayor impulso defensivo a su equipo, acomodar la ofensiva y calmar las aguas. Ingresaron Linares y Abratte. En el tramo final del segundo período Salta levantó y se fue al descanso largo mejor que La Cebra tucumana.

Había que reaccionar y así fue. Con el enorme empuje de su gente, Los Infernales priorizaron la garra y el corazón por sobre el juego y en la segunda mitad sacaron adelante un partidazo que terminó igualado en 71 y se fue a tiempo suplementario. Tras la ausencia del base Tomás Botta, en la segunda mitad, Abratte se hizo cargo de la conducción y terminó siendo una de las figuras, junto con el goleador de los salteños Martín Gómez y el quijaneño Nicolás Álvarez.

En los últimos cinco minutos siguió el intercambio de goles hasta que en medio de un contragolpe, y a falta de 30 segundos, el base cordobés, Abratte, llegó hasta debajo del cesto, esperó la llegada del salteño Álvarez y éste, con toda su potencia, la dejó en bandeja para poner a Salta arriba por la mínima (75-74) y desatar el estallido del polideportivo.

Faltaban 20 segundos para el final y los tucumanos no pudieron capitalizar su posesión, la fiesta fue total, Los Infernales se metieron en la próxima fase de los playoffs de La Liga Argentina.

Fechas de cuartos de final de la zona Norte

En las últimas horas, el Departamento de Competencias de la Asociación de Clubes (AdC) dio a conocer los días de juego para la segunda instancia de playoffs en La Liga Argentina. Serán al mejor de cinco encuentros del 15 al 26 de abril entre los cuatro mejores de cada conferencia durante la fase regular y los equipos surgidos de la Reclasificación, 8vos de final de la Conferencia Norte.

Conferencia Norte: 15; 17; 20; 22 y 25 de abril

*foto gentileza Prensa Salta Basket

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