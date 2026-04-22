Salta ganó como local y estiró la serie a un cuarto juego, este jueves en el Delmi frente a San Isidro

Anoche y apremiados por la situación, Los Infernales de Salta Basket (1) debían ganar para seguir con posibilidades en una serie durísima frente a San Isidro de Córdoba (2) y lograron el cometido. Fue 63–57 para Salta que de esa forma se adjudicó la chance de disputar un cuarto partido, el próximo jueves en su fortaleza: el Estadio Delmi, a partir de las 21.30 hs.

El choque comenzó parejo, con ambos combinados muy concentrados. El local se terminó quedando con el parcial (19-13) porque supo capitalizar las ofensivas que el rival no concretó, además desde un inicio tuvo en el joven base, Bruno Abratte, a la figura de la noche.

Movedizo, el conductor cordobés se despachó con cuatro triples en esa primera mitad, además de repartir juego para sus compañeros. En los de San Francisco, el goleo fue repartido, los mejores anotadores de esa mitad fueron Mare y Ortiz.

Como a lo largo de la temporada, el público volvió a decir presente y apoyar a Los Infernales, el sexto hombre fundamental que se hace sentir en la inmensidad del polideportivo Ciudad de Salta. “Cueste lo que cueste, esta noche tenemos que ganar”, bajó en más de una oportunidad desde las tribunas.

La paridad siguió hasta el final del encuentro. Un robo defensivo de Chance Hunter fue el inicio de una jugada que hizo explotar el estadio: tras la recuperación el norteamericano corrió hasta el cesto para elevarse y volcar la americana, aguantando arriba la falta del rival. Jugada de tres puntos (valió el doble y metió el simple), a la antigua.

A partir de ese estallido Salta aprovechó las siguientes ofensivas luego de acciones erráticas de Sani, en el medio la figura del partido, Abratte, metió un doble en tierra de gigantes para que Salta sacará siete puntos de ventaja (62-55) a falta de un minuto para el final.

Los cordobeses, dirigidos por Sebastián Porta, siguieron ganando rebotes ofensivos, sin embargo no tuvieron la certeza para recortar la distancia en el marcador y el telón del tercer juego se bajó en medio de una fiesta infernal. Ganó Salta y habrá cuarto partido, Los Infernales siguen batallando con la esperanza de llegar al quinto y último choque.

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