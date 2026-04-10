Triatlón: atletas de Salta y Jujuy competirán este domingo en el dique La Ciénaga

Este domingo 12 de abril se realizará el desafío Triatlón Jujuy en el dique La Ciénaga, ubicada a aproximadamente a 60 kms de la capital salteña, por RN 9, camino por la cornisa.

Se espera la participación de más de 150 triatletas de Salta y Jujuy, quienes competirán en dos distancias: súper sprint swim y sprint, tanto en modalidad individual como en posta.

A las 7 de la mañana se habilitará el parque cerrado; los competidores dejarán todo en la zona de transición y, a partir de las 8, participarán de la charla técnica. La competencia comenzará a las 8.15 con la primera manga y a las 9 con la segunda.

Se prevé que alrededor de las 11.30 finalice la competencia, para luego dar paso a la entrega de premios a los mejores de cada una de las distancias y sus respectivas categorías, tanto en damas como en caballeros. Luis Calvetti, secretario de Deportes jujeño resaltó la oportunidad que se brinda a los amantes de las pruebas combinadas de la provincia de competir en un lugar ideal como el dique La Ciénaga; remarcó además el trabajo articulado entre las distintas áreas del Gobierno de Jujuy, incluyendo Same, Policía, Bomberos y la Municipalidad de El Carmen, que disponen de toda la estructura logística junto a la Agencia de Desarrollo Sostenible de los Diques para garantizar el exitoso desarrollo de este tipo de eventos.

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