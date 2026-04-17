Despliegan controles de seguridad en transportes por el fútbol en fronteras del norte del país

En el marco del inicio de las fases de grupos de las competencias organizadas por la Conmebol, Gendarmería realizó operaciones policiales de controles en las regiones II, VI, VIII, IX y X.

Durante las inspecciones, los uniformados secuestraron dosis de marihuana, elementos corto punzantes y detuvieron a un hombre con pedido de captura.

A lo largo de esta semana, efectivos de distintas Unidades de Gendarmería Nacional Argentina, bajo la coordinación de Dirección de Operaciones y Dirección Nacional en Eventos Deportivos, situados en los límites fronterizos, de ingreso y egreso de país, desplegaron un amplio operativo, con el objetivo de preservar el orden público en escenarios de masiva concurrencia.

En las provincias de Salta y Jujuy, personal del Escuadrón 62 “Salvador Mazza” (Salta) y del Escuadrón 21 “La Quiaca” (Jujuy) realizaron controles en la frontera a transportes de pasajeros, con monitoreo permanente logrando una movilización controlada de los concurrentes.

Como resultado de estos operativos, la Fuerza logró reducir riesgos, ordenar la circulación, garantizar la seguridad integral de los hinchas, consolidando la presencia institucional en aquellos escenarios masivos.

En Formosa personal del Escuadrón 16 “Clorinda”, en el límite con la República del Paraguay, registró grandes movilizaciones de simpatizantes de los clubes Barracas Central y de Rosario Central, trasladándose en omnibus hacia Asunción, para asistir a los partidos de la Copa Libertadores.

En los controles realizados, los gendarmes incautaron pequeñas dosis de marihuana, secuestraron elementos corto punzantes, que estaban escondidos en asientos del transporte. Asimismo, detuvieron a un ciudadano argentino con pedido de captura vigente.

En Entre Ríos, en el paso fronterizo con la República Oriental del Uruguay, los uniformados realizaron prevención, asistencia y control a un colectivo con simpatizantes del Platense, que se dirigían a Montevideo.

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