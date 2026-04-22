La ciudad de Salta presentó la "Clásica 1° de Mayo"

La competencia de ciclismo más antigua del país, la Clásica 1° de Mayo, está cada vez más cerca. Es por eso que hoy se presentó la edición número 94, en el Centro Cultural América, ubicado en Mitre 23 de la capital salteña.

Matías Postigo, uno de los organizadores, remarcó: "Se agradece a todos los que acompañan la carrera año tras año. Además destacamos el trabajo en conjunto con la Municipalidad y la Provincia".

Por su parte, el vicepresidente de la Agencia Salta Deportes Claudio Fernández, enalteció el trabajo de distintas áreas municipales e hizo énfasis en que como todos los años la carrera será una fiesta.

En esta ocasión también habrá una modalidad participativa a cargo de la Agencia Salta Deportes, donde 120 ciclistas recorrerán la mitad del circuito, cumpliendo el sueño de ser parte de este evento deportivo.

Cabe destacar que ciclistas de diferentes puntos de Argentina llegarán a la ciudad para participar de la gran carrera.

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