Un camión que transportaba más de 150 kilos de hojas de coca en estado natural

En horas de la noche de ayer, gendarmes la Sección “Villa Ojo de Agua” dependiente del Escuadrón 59 “Santiago del Estero” realizaban controles de ruta, emplazados sobre la Ruta Nacional Nº 9, en el kilómetro 988, cuando detuvieron la marcha de un camión con semirremolque, que provenía de la ciudad de Salta y se dirigía hacia la provincia de Buenos Aires.

Inmediatamente, los gendarmes iniciaron los controles físicos y documentológicos sobre el rodado y el conductor, constatando anomalías sobre el rodado. Los funcionarios profundizaron la requisa, hallando en el interior de las bauleras laterales, 640 paquetes que contenían 155 kilos de hojas de coca en estado natural.

Intervino el Juzgado Federal Nº 2 de la Provincia de Santiago del Estero que ordenó la incautación del vegetal y que el involucrado quede supeditado a la causa.

GNA

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