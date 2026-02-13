Pagos de la ANSES para hoy viernes

13/02/2026 - Actualizado: 12/02/2026

Hoy viernes 13 de febrero finalizan los pagos de las Pensiones No Contributivas; en tanto, continúan los de jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignación por Prenatal. Todas las prestaciones tendrán el aumento por movilidad del 2,85 por ciento.

Pensiones No Contributivas

  • Titulares con documentos concluidos en 8 y 9 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • Titulares con documentos finalizados en 4 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • Titulares con documentos terminados en 4.

Asignación por Embarazo

  • Titulares con documentos concluidos en 3.

Asignación por Prenatal

  • Titulares con documentos finalizados en 4 y 5.

