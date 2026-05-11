Santiago del Estero frenó desmontes ilegales y recuperó tierras fiscales en tres departamentos

La Fiscalía de Estado de Santiago del Estero llevó adelante un importante operativo en los departamentos Copó, Alberdi y Moreno, donde se ejecutaron sentencias judiciales, se frenaron desmontes ilegales y se secuestraron cultivos de soja y maíz producidos de manera irregular en tierras fiscales pertenecientes a la provincia.

El procedimiento, realizado los pasados 28 y 29 de abril, fue encabezado por Raúl Abate junto a un equipo interdisciplinario integrado por abogados de Fiscalía de Estado, personal de las Direcciones de Tierras y Agricultura del Ministerio de Producción, efectivos policiales y oficiales de Justicia.

Durante las tareas de control se detectó que ocupantes provenientes de Chaco, Santa Fe y Córdoba a, incumpliendo resoluciones judiciales vigentes.

Según informaron desde Fiscalía de Estado, se constató una modalidad mediante la cual los usurpadores ocupaban grandes extensiones de tierras fiscales para explotarlas de manera directa o arrendarlas a terceros, obteniendo importantes beneficios económicos.

Las acciones se desarrollaron en distintos puntos estratégicos como Sobrante del Desierto, Ampliación del Desierto, Caburé, Sachayoj, Colonia 87, Colonia 19 y Árbol Blanco, alcanzando una superficie aproximada de 20.000 hectáreas.

Entre los principales resultados del operativo se destacó el freno judicial a la destrucción ilegal de bosques nativos, reforzando así la política de protección ambiental y defensa del patrimonio provincial impulsada por el Gobierno de Santiago del Estero.

Finalmente, desde Fiscalía de Estado adelantaron que este tipo de operativos continuará y se intensificará durante todo el 2026, con el objetivo de profundizar la defensa de las tierras fiscales y garantizar el cumplimiento de las disposiciones judiciales vigentes

Más sobre: Santiago del Estero.



