Santiago del Estero anunció el Régimen de Regularización Tributaria 2026 con quitas de hasta el 70% en intereses

Así lo anuncio este lunes el ministro de Economía de la provincia, Atilio Chara, con un importante plan de pagos extraordinarios que ofrecen la oportunidad de acceder a descuentos que llegan al 70%, 50% y 30% de los intereses. Está destinado a contribuyentes con deudas de impuestos, tasas y contribuciones vencidas al 31 de diciembre de 2025.

Del anuncio también participaron el subsecretario de Finanzas e Ingresos Públicos, Federico Scrimini, y el director de Rentas, Matías Nazer, quienes brindaron detalles sobre el alcance de la iniciativa y las modalidades previstas para acceder a los beneficios.

Las autoridades explicaron que los contribuyentes podrán adherirse al régimen desde la entrada en vigencia de la ley y hasta 90 días corridos posteriores, con la posibilidad de acceder a un plan de pago por cada impuesto. En ese marco, se detalló que el programa contempla distintas modalidades de cancelación, entre ellas un plan especial para pago al contado, planes de hasta 6 cuotas y también opciones de financiación de hasta 36 cuotas.

También indicaron que el anticipo previsto para adherirse a los beneficios será del 10% del total consolidado para personas humanas, y del 20% para personas jurídicas y precisaron que el importe mínimo de cada cuota no podrá ser inferior a los 10 mil pesos.

Los contribuyentes que actualmente tengan planes vigentes podrán incorporarse al nuevo régimen por las cuotas vencidas e impagas y por aquellas que aún resten vencer. En tanto, quienes cuenten con planes caducos también podrán acceder nuevamente al sistema de regularización conforme a las condiciones establecidas por la normativa.

Chara indicó que para llevar adelante este plan fue enviado a la Legislatura un proyecto de regularización de deudas impositivas. “Es un régimen de plan de facilidad de pago o moratoria, que comprende todos los impuestos provinciales y va a abarcar desde el momento que entra en vigencia, desde que se promulga la ley el Poder Ejecutivo y por 90 días corridos a partir de esa fecha. Invitamos a los que tengan alguna deuda impositiva, regularizarla, porque es un plan de facilidades muy accesible. Tiene una quita de intereses muy importante y es una oportunidad para regularizar las deudas que pudieran tener en los impuestos provinciales, tales como ingresos brutos, sellos inmobiliario automotor, etc.”, detalló el ministro.

En cuanto a las diferentes alternativas que propone este programa, Federico Scrimini resaltó: “Si el plan es de contado, la reducción de interés, la condonación de intereses de los intereses consolidados es de un 70%; y si el plan es a 6 cuotas, la quita o condonación es del 50%; y si llega a 36, la quita es del 30% de intereses consolidados”.

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