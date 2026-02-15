Por Carnaval, Jujuy refuerza operativo de control vial en la Provincia

El Gobierno jujeño in formó que, con motivo de las actividades programadas por el Carnaval 2026, dispuso un operativo integral que articula el trabajo de áreas sociales, sanitarias, de seguridad, ambiente y género, priorizando el cuidado de la comunidad jujeña y de quienes visitan la provincia durante las festividades.

En ese marco, el Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy despliega un dispositivo de acompañamiento territorial con enfoque de derechos. La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Jujuy se encuentra presente con la Línea 102 y equipos técnicos para intervenir ante situaciones de vulneración de derechos, extravíos o contingencias que requieran asistencia inmediata, brindando contención, orientación y articulación institucional.

Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Integral de Jujuy garantiza condiciones de accesibilidad e inclusión, asegurando el ingreso gratuito de personas con discapacidad a los distintos eventos mediante la presentación del Certificado Único de Discapacidad y DNI, conforme a la normativa vigente.

En materia de seguridad vial, la Policía de la Provincia de Jujuy refuerza los controles vehiculares en rutas y accesos estratégicos, con el fin de prevenir siniestros y resguardar la integridad de las y los conductores. Se recomienda portar la documentación obligatoria, respetar las normas de tránsito y evitar la conducción bajo los efectos del alcohol.

Por su parte, el Ministerio de Salud de Jujuy desarrolla un operativo sanitario integral con presencia en el Carnavalódromo y en la Peña de Los Tekis, donde se instalan stands saludables para la promoción de la salud, la prevención de riesgos y el acompañamiento comunitario. La cobertura se complementa con el servicio del SAME 107 Jujuy, que dispondrá móviles y personal especializado en corsos y eventos masivos en toda la provincia, garantizando atención inmediata ante urgencias y emergencias.

A su vez, el Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el Respeto a las Diversidades de Jujuy impulsa acciones territoriales de sensibilización y prevención para promover un carnaval libre de violencias, con talleres, campañas de concientización, compromisos con comparsas y la difusión de la Guía de Actuación ante situaciones de violencia de género. La línea gratuita y confidencial 0800 888 4363 funciona las 24 horas para brindar asistencia en toda la provincia.

