Santiago del Estero habilitó un nuevo ofrecimiento virtual de cargos y horas cátedra para docentes
16/05/2026
El Consejo General de Educación Provincial informó que desde las 00 horas de hoy sábado 16 y hasta las 23:59 del domingo 17 de mayo de 2026 se lleva adelante un nuevo proceso de ofrecimiento de cargos y horas cátedra titulares y suplentes de primer grado del escalafón, mediante el sistema “Consejo Virtual”, ingresando en el Portal Oficial del CGE www.cgesantiago.gob.ar --> Sección “Consejo virtual”.
La convocatoria está dirigida a docentes de los niveles Inicial, Primario, Secundario y Superior de toda la provincia, quienes deberán ingresar al portal oficial del CGE, en la sección “Consejo Virtual”, para participar de los ofrecimientos correspondientes al LOM 2026.
Desde el organismo educativo señalaron que el procedimiento se desarrollará conforme a las nuevas pautas establecidas por la Resolución Nº 316/2026, recientemente aprobada.
Nivel Inicial
- Jardín de Infantes Nº 810 Anexo Escuela 180 – Región V – Puestos de Stos Lugares, Dpto. Moreno.
- Jardín de Infantes Nº 603 Anexo Escuela Nº 1141- Región IV- La Simona, Dpto. General Taboada
- Jardín de Infantes N° 131 “Las Breitas” – Región II -B rea Pozo, Dpto. San Martín
- Jardín de Infantes Nº 771 Anexo Escuela 768 – Región III – Villa Mercedes, Dpto. Pellegrini.
- Jardín de Infantes Nº 211 Anexo Escuela N° 923 – Región I – Huyón, Dpto. Atamisqui
- Jardín de Infantes Nº 124 – Región VI – Campo Gallo, Dpto. Alberdi
- Jardín de Infantes N°145 –Región I – Loreto, Dpto. Loreto
- Jardín de Infantes N° 37 “Gotitas de Lluvia” – Región II – Beltrán, Dpto. Robles
- Jardín de Infantes N°836 Anexo Escuela N° 740 – Región I – Atamisqui, Dpto. Copo
- Jardín de Infantes N° 117 “Margarita Alegre”- Región II – Garza, Dpto. Sarmiento
- Jardín de Infantes N° 400 Anexo Escuela N° 384 – Región V- Santa Lucia, Dpto. Moreno
- Jardín de Infantes N° 141”Abrojitos”- Region III – Pozo Hondo, Dpto. Jiménez
- Jardín de Infantes N° 584 Anexo Escuela N° 943 – Región V – San Felipe, Dpto. Moreno
- Jardín de Infantes Nº 71- Región VIII – Villa Salavina, Dpto. Salavina
- Jardín de Infantes Nº 224 Anexo Escuela Nº 507-Region I – Medellín, Dpto. Atamisqui
Nivel Primario
- Escuela N° 831 – Jornada Simple- (Región II)-Garza, Dpto. Sarmiento
- Escuela N° 887 Fraile Luis Beltrán-Jornada Simple – (Región VIII)-Taco Isla, Dpto. Salavina
- Escuela Nº 1249 – Jornada Simple- (Región I)-Santiago Del Estero, Dpto. Capital
- Escuela N° 913-Jornada Simple- (Región VI)- Campo Gallo, Dpto. Alberdi
- Escuela N° 871-Jornada Simple- (Región V)- Quimili, Dpto. Moreno
- Escuela Superior N° 27 Benjamín Zorrilla -Jornada Simple- (Región I)- Santiago Del Estero, Dpto. Capital
- Escuela N° 776 “Prof. Domingo A. Bravo”- Jornada Simple – (Región VIII) -Vaca Human, Dpto. Salavina
- Escuela N° 770 Dante Franzzini- Jornada Simple – (Región III)- El Mojón, Dpto. Pellegrini
- Escuela 1229 -Jornada Simple- (Región VI)-Manismioj, Dpto. Alberdi
- Escuela N° 1009- Jornada Simple- (Región VI)- Pampa De Los Guanacos, Dpto. Copo
- Escuela N° 923 Ramón Aguilar-Jornada Completa- Hoyón, Dpto. Atamisqui
- Escuela N° 1173 Carlos Jensen-Jornada Simple- (Región I)-Santiago Del Estero, Dpto. Capital
- Escuela Fray Juan Grande N° 71-Jornada Simple- (Región II)- La Cañada, Dpto. Figueroa
- Escuela Superior Nº 169 Julio Argentino Roca- Jornada Simple – (Región IV)-Añatuya, Dpto. General Taboada
- Escuela N° 332- Jornada Simple – (Región VI)- Río Muerto, Dpto. Alberdi
- Escuela N° 851-Jornada Simple- (Región VIII)-Gaucho De Güemes, Dpto. Quebrachos
- Escuela N° 751 Teniente General Juan Carlos Sánchez-Jornada Simple- (Región IV)-Bandera, Dpto. Belgrano
- Escuela N° 718 María Auxiliadora-Jornada Simple- (Región I)-Santiago Del Estero, Dpto. Capital
- Escuela Infantil N° 406 Sor Mercedes Guerra-Jornada Completa-Villa Salavina, Dpto. Salavina
- Escuela Superior Nª155 “Luisa De Romero”-Jornada Simple- (Región IV)-Añatuya-Dpto. General Taboada
- Escuela N° 472 Antonia Assefh-Jornada Simple- (Región V)-El Cuadrado-Dpto. J. F. Ibarra
- Escuela Nº 97 Dr. Castro Barros-Jornada Simple- (Región VII)-Estación La Punta, Dpto. Choya
- Escuela N° 1187- Jornada Simple- (Región VI)-Monte Quemado, Dpto. Copo
- Escuela 1245-Jornada Simple- (Región III)-Termas De Río Hondo, Dpto. Río Hondo
- Escuela Infantil N° 106 José Antonio Cabrera -Jornada Simple- (Región II)-Señora Pujio-Dpto. Banda
- Escuela N° 54 Juan Antonio Neirot -Jornada Simple- (Región I)-Santiago Del Estero, Dpto. Capital
- Escuela Nº 55 Superior Amadeo Jacques-Jornada Simple – (Región II)-La Banda, Dpto. Banda
- Escuela N° 750 Dr. Eliseo Fringes-Jornada Simple – (Región VII)- Frías, Dpto. Choya
- Escuela N° 1214 – Jornada Simple- (Región V)- Quimili, Dpto. Moreno
- Escuela Nº 84 Bartolomé Mitre -Jornada Simple- (Región IV) -Colonia Dora Dpto. Avellaneda
- Centro Experimental N° 8 Antonino Taboada-Jornada Simple- (Región II)-Clodomira, Dpto. Banda
- Escuela N° 473-Jornada Completa-La Invernada, Dpto. Figueroa
- Escuela” Batalla De Maipu” N° 755-Jornada Simple- (Región III)-El Charco, Dpto. Jiménez
- Escuela N° 500 -Jornada Simple- (Región VI)-Los Pirpintos, Dpto. Copo
- Escuela Elemental Nº 61 Juan Lavalle -Jornada Completa-Lavalle, Dpto. Guasayán
- Escuela N° 1099 Pedro León Gallo-Jornada Simple-(Región I)-Villa San Martín, Dpto. Loreto
- Escuela N° 637 Cornelio Segundo Ledesma-Jornada Simple- (Región VIII)-Carreta Paso, Dpto. Salavina
- Escuela N° 775 Latinoamericana-Jornada Simple- (Región IV)-Real Sayana, Dpto. Avellaneda
- Escuela Nº 389 ” Superior Dr. Antenor Álvarez”-Jornada Simple- (Región I)-Santiago Del Estero, Dpto. Capital
- Escuela N° 416-Jornada Simple- (Región VIII)-Ramírez De Velazco, Dpto. Quebrachos
- Escuela N° 982-Jornada Simple- (Región VIII)-Sumampa, Dpto. Quebrachos
- Escuela N° 1062-Jornada Simple- (Región I)-Árraga, Dpto. Silípica
- Escuela N° 733 Patricios Santiagueños-Jornada Simple- (Región IV)-Guardia Escolta, Dpto. Belgrano
- Escuela Nº 59 Remigio Carol-Jornada Simple- (Región II)-Beltrán, Dpto. Robles
- Escuela N° 814″Paula Albarracín De Sarmiento”-Jornada Simple- (Región II)-Fernández, Dpto. Robles
- Escuela N° 643-Jornada Simple- (Región VIII)-Simbolar, Dpto. Salavina
- Escuela N° 9 Elemental Pablo Lazcano-Jornada Simple- (Región II)-Simbolar, Dpto. Banda
- Escuela Infantil Nº39 Pcia. De Buenos Aires -Jornada Simple- (Región I)-Sol De Mayo, Dpto. Capital
- Escuela N° 764 Diego De Rojas -Jornada Simple- (Región I)-Santiago del Estero, Dpto. Capital
- Escuela N° 1011-Jornada Completa-Weisburd, Dpto. Moreno
Nivel Secundario
- Colegio Secundario Divino Corazón De Jesús – El Bobadal, Dpto. Jiménez
- Colegio Secundario “Tristán Adrián Malbrán” – Malbrán, Dpto. Aguirre
- Colegio Secundario Campo Contreras – Santiago Del Estero, Dpto. Capital
- Colegio Secundario Guardia Escolta – Guardia Escolta, Dpto. Belgrano
- Colegio Secundario en el Barrio Villa del Carmen – Santiago Del Estero, Dpto. Capital
- Colegio El Colorado- El Colorado, Dpto. J. F. Ibarra
- Bachillerato Perito Moreno -Santiago Del Estero, Dpto. Capital
- Circuito de Itinerancia del Agrupamiento Nº 86047- Luján, Dpto. Guasayán
- Circuito de Itinerancia del Agrupamiento Nº 86123- Santa María, Dpto. Capital
- Circuito de Itinerancia del Agrupamiento Nº 86114/073- Luján, Dpto. Figueroa
- Circuito de Itinerancia del Agrupamiento Nº 86162- Vaca Human, Dpto. Salavina
- Circuito de Itinerancia del Agrupamiento Nº 86057-Candelaria, Dpto. Copo
Nivel Superior
- Departamento de aplicación – Nivel Primario:
ENS “República del Ecuador” Frías, Dpto. Choya
- Nivel Secundario
E.S.P.E.A Nº 2 – Frías, Dpto. Choya
- Nivel Superior
I.F.D N°11 – Nueva Esperanza, Dpto. Pellegrini
I.F.D. N°18 – Pampa de los Guanacos, Dpto. Copo
