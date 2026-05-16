Santiago del Estero habilitó un nuevo ofrecimiento virtual de cargos y horas cátedra para docentes

16/05/2026

El Consejo General de Educación Provincial informó que desde las 00 horas de hoy sábado 16 y hasta las 23:59 del domingo 17 de mayo de 2026 se lleva adelante un nuevo proceso de ofrecimiento de cargos y horas cátedra titulares y suplentes de primer grado del escalafón, mediante el sistema “Consejo Virtual”, ingresando en el Portal Oficial del CGE www.cgesantiago.gob.ar --> Sección “Consejo virtual”.

La convocatoria está dirigida a docentes de los niveles Inicial, Primario, Secundario y Superior de toda la provincia, quienes deberán ingresar al portal oficial del CGE, en la sección “Consejo Virtual”, para participar de los ofrecimientos correspondientes al LOM 2026.

Desde el organismo educativo señalaron que el procedimiento se desarrollará conforme a las nuevas pautas establecidas por la Resolución Nº 316/2026, recientemente aprobada.

Nivel Inicial

  1. Jardín de Infantes Nº 810 Anexo Escuela 180 – Región V – Puestos de Stos Lugares, Dpto. Moreno.
  2. Jardín de Infantes Nº 603 Anexo Escuela Nº 1141- Región IV- La Simona, Dpto. General Taboada
  3. Jardín de Infantes N° 131 “Las Breitas” – Región II -B rea Pozo, Dpto. San Martín
  4. Jardín de Infantes Nº 771 Anexo Escuela 768 – Región III – Villa Mercedes, Dpto. Pellegrini.
  5. Jardín de Infantes Nº 211 Anexo Escuela N° 923 – Región I – Huyón, Dpto. Atamisqui
  6. Jardín de Infantes Nº 124 – Región VI – Campo Gallo, Dpto. Alberdi
  7. Jardín de Infantes N°145 –Región I – Loreto, Dpto. Loreto
  8. Jardín de Infantes N° 37 “Gotitas de Lluvia” – Región II – Beltrán, Dpto. Robles
  9. Jardín de Infantes N°836 Anexo Escuela N° 740 – Región I – Atamisqui, Dpto. Copo
  10. Jardín de Infantes N° 117 “Margarita Alegre”- Región II – Garza, Dpto. Sarmiento
  11. Jardín de Infantes N° 400 Anexo Escuela N° 384 – Región V- Santa Lucia, Dpto. Moreno
  12. Jardín de Infantes N° 141”Abrojitos”- Region III – Pozo Hondo, Dpto. Jiménez
  13. Jardín de Infantes N° 584 Anexo Escuela N° 943 – Región V – San Felipe, Dpto. Moreno
  14. Jardín de Infantes Nº 71- Región VIII – Villa Salavina, Dpto. Salavina
  15. Jardín de Infantes Nº 224 Anexo Escuela Nº 507-Region I – Medellín, Dpto. Atamisqui

Nivel Primario

  1. Escuela N° 831 – Jornada Simple- (Región II)-Garza, Dpto. Sarmiento
  2. Escuela N° 887 Fraile Luis Beltrán-Jornada Simple – (Región VIII)-Taco Isla, Dpto. Salavina
  3. Escuela Nº 1249 – Jornada Simple- (Región I)-Santiago Del Estero, Dpto. Capital
  4. Escuela N° 913-Jornada Simple- (Región VI)- Campo Gallo, Dpto. Alberdi
  5. Escuela N° 871-Jornada Simple- (Región V)- Quimili, Dpto. Moreno
  6. Escuela Superior N° 27 Benjamín Zorrilla -Jornada Simple- (Región I)- Santiago Del Estero, Dpto. Capital
  7. Escuela N° 776 “Prof. Domingo A. Bravo”- Jornada Simple – (Región VIII) -Vaca Human, Dpto. Salavina
  8. Escuela N° 770 Dante Franzzini- Jornada Simple – (Región III)- El Mojón, Dpto. Pellegrini
  9. Escuela 1229 -Jornada Simple- (Región VI)-Manismioj, Dpto. Alberdi
  10. Escuela N° 1009- Jornada Simple- (Región VI)- Pampa De Los Guanacos, Dpto. Copo
  11. Escuela N° 923 Ramón Aguilar-Jornada Completa- Hoyón, Dpto. Atamisqui
  12. Escuela N° 1173 Carlos Jensen-Jornada Simple- (Región I)-Santiago Del Estero, Dpto. Capital
  13. Escuela Fray Juan Grande N° 71-Jornada Simple- (Región II)- La Cañada, Dpto. Figueroa
  14. Escuela Superior Nº 169 Julio Argentino Roca- Jornada Simple – (Región IV)-Añatuya, Dpto. General Taboada
  15. Escuela N° 332- Jornada Simple – (Región VI)- Río Muerto, Dpto. Alberdi
  16. Escuela N° 851-Jornada Simple- (Región VIII)-Gaucho De Güemes, Dpto. Quebrachos
  17. Escuela N° 751 Teniente General Juan Carlos Sánchez-Jornada Simple- (Región IV)-Bandera, Dpto. Belgrano
  18. Escuela N° 718 María Auxiliadora-Jornada Simple- (Región I)-Santiago Del Estero, Dpto. Capital
  19. Escuela Infantil N° 406 Sor Mercedes Guerra-Jornada Completa-Villa Salavina, Dpto. Salavina
  20. Escuela Superior Nª155 “Luisa De Romero”-Jornada Simple- (Región IV)-Añatuya-Dpto. General Taboada
  21. Escuela N° 472 Antonia Assefh-Jornada Simple- (Región V)-El Cuadrado-Dpto. J. F. Ibarra
  22. Escuela Nº 97 Dr. Castro Barros-Jornada Simple- (Región VII)-Estación La Punta, Dpto. Choya
  23. Escuela N° 1187- Jornada Simple- (Región VI)-Monte Quemado, Dpto. Copo
  24. Escuela 1245-Jornada Simple- (Región III)-Termas De Río Hondo, Dpto. Río Hondo
  25. Escuela Infantil N° 106 José Antonio Cabrera -Jornada Simple- (Región II)-Señora Pujio-Dpto. Banda
  26. Escuela N° 54 Juan Antonio Neirot -Jornada Simple- (Región I)-Santiago Del Estero, Dpto. Capital
  27. Escuela Nº 55 Superior Amadeo Jacques-Jornada Simple – (Región II)-La Banda, Dpto. Banda
  28. Escuela N° 750 Dr. Eliseo Fringes-Jornada Simple – (Región VII)- Frías, Dpto. Choya
  29. Escuela N° 1214 – Jornada Simple- (Región V)- Quimili, Dpto. Moreno
  30. Escuela Nº 84 Bartolomé Mitre -Jornada Simple- (Región IV) -Colonia Dora Dpto. Avellaneda
  31. Centro Experimental N° 8 Antonino Taboada-Jornada Simple- (Región II)-Clodomira, Dpto. Banda
  32. Escuela N° 473-Jornada Completa-La Invernada, Dpto. Figueroa
  33. Escuela” Batalla De Maipu” N° 755-Jornada Simple- (Región III)-El Charco, Dpto. Jiménez
  34. Escuela N° 500 -Jornada Simple- (Región VI)-Los Pirpintos, Dpto. Copo
  35. Escuela Elemental Nº 61 Juan Lavalle -Jornada Completa-Lavalle, Dpto. Guasayán
  36. Escuela N° 1099 Pedro León Gallo-Jornada Simple-(Región I)-Villa San Martín, Dpto. Loreto
  37. Escuela N° 637 Cornelio Segundo Ledesma-Jornada Simple- (Región VIII)-Carreta Paso, Dpto. Salavina
  38. Escuela N° 775 Latinoamericana-Jornada Simple- (Región IV)-Real Sayana, Dpto. Avellaneda
  39. Escuela Nº 389 ” Superior Dr. Antenor Álvarez”-Jornada Simple- (Región I)-Santiago Del Estero, Dpto. Capital
  40. Escuela N° 416-Jornada Simple- (Región VIII)-Ramírez De Velazco, Dpto. Quebrachos
  41. Escuela N° 982-Jornada Simple- (Región VIII)-Sumampa, Dpto. Quebrachos
  42. Escuela N° 1062-Jornada Simple- (Región I)-Árraga, Dpto. Silípica
  43. Escuela N° 733 Patricios Santiagueños-Jornada Simple- (Región IV)-Guardia Escolta, Dpto. Belgrano
  44. Escuela Nº 59 Remigio Carol-Jornada Simple- (Región II)-Beltrán, Dpto. Robles
  45. Escuela N° 814″Paula Albarracín De Sarmiento”-Jornada Simple- (Región II)-Fernández, Dpto. Robles
  46. Escuela N° 643-Jornada Simple- (Región VIII)-Simbolar, Dpto. Salavina
  47. Escuela N° 9 Elemental Pablo Lazcano-Jornada Simple- (Región II)-Simbolar, Dpto. Banda
  48. Escuela Infantil Nº39 Pcia. De Buenos Aires -Jornada Simple- (Región I)-Sol De Mayo, Dpto. Capital
  49. Escuela N° 764 Diego De Rojas -Jornada Simple- (Región I)-Santiago del Estero, Dpto. Capital
  50. Escuela N° 1011-Jornada Completa-Weisburd, Dpto. Moreno

Nivel Secundario

  1. Colegio Secundario Divino Corazón De Jesús – El Bobadal, Dpto. Jiménez
  2. Colegio Secundario “Tristán Adrián Malbrán” – Malbrán, Dpto. Aguirre
  3. Colegio Secundario Campo Contreras – Santiago Del Estero, Dpto. Capital
  4. Colegio Secundario Guardia Escolta – Guardia Escolta, Dpto. Belgrano
  5. Colegio Secundario en el Barrio Villa del Carmen – Santiago Del Estero, Dpto. Capital
  6. Colegio El Colorado- El Colorado, Dpto. J. F. Ibarra
  7. Bachillerato Perito Moreno -Santiago Del Estero, Dpto. Capital
  8. Circuito de Itinerancia del Agrupamiento Nº 86047- Luján, Dpto. Guasayán
  9. Circuito de Itinerancia del Agrupamiento Nº 86123- Santa María, Dpto. Capital
  10. Circuito de Itinerancia del Agrupamiento Nº 86114/073- Luján, Dpto. Figueroa
  11. Circuito de Itinerancia del Agrupamiento Nº 86162- Vaca Human, Dpto. Salavina
  12. Circuito de Itinerancia del Agrupamiento Nº 86057-Candelaria, Dpto. Copo

Nivel Superior

  1. Departamento de aplicación – Nivel Primario:
    ENS “República del Ecuador” Frías, Dpto. Choya
  2. Nivel Secundario
    E.S.P.E.A Nº 2 – Frías, Dpto. Choya
  3. Nivel Superior
    I.F.D N°11 – Nueva Esperanza, Dpto. Pellegrini
    I.F.D. N°18 – Pampa de los Guanacos, Dpto. Copo

Más sobre: Santiago del Estero.

Noticias relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Subir