Santiago del Estero envió un segundo avión hidrante a la patagonia

Se trata de un Air Tractor AT-802, aeronave especializada en el combate aéreo del fuego, que ya se encuentra en la ciudad de Esquel, provincia de Chubut, donde comenzó a operar en coordinación con el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, brigadistas y autoridades locales.

A partir de un pedido formal realizado por la Administración de Parques Nacionales y por expresas instrucciones del gobernador de la provincia, Elías Suárez, se dispuso el envío de otra aeronave, para reforzar el combate contra los incendios forestales que afectan desde hace más de 30 días al Parque Nacional Los Alerces, en Chubut.

La solicitud fue elevada por el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Martín Álvarez, en coordinación con el director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Santiago Hardie, y estuvo dirigida al Director de Aviación Civil de Santiago del Estero, Jorge Azar, con el objetivo de contar con asistencia logística aérea urgente para enfrentar el avance del fuego.

