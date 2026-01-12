Durante el fin de semana sancionaron a más de 250 conductores alcoholizados

La policía de salta reforzó el trabajo preventivo en rutas en las distintas jurisdicciones de la provincia en pos de reducir la siniestralidad en el tránsito.

Es así que durante el fin de semana que acaba de pasar, fiscalizó más de 10.500 vehículos en distintos controles vehiculares realizados en puntos fijos y móviles de rutas provinciales, nacionales y calles de la provincia.

Detectó 1.231 infractores a las normativas viales en su mayoría por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito. Del total, 259 fueron sancionados por conducir con graduación alcohólica y realizó más de 8.000 tests de alcoholemia en la provincia.

El director de Seguridad Vial, Oscar Rearte, informó que en Metán por el FestiMiel se fiscalizaron más de 700 rodados y 51 conductores fueron infraccionados por incumplimientos a las normativas viales, en tanto en Seclantás también se controlaron alrededor de 900 rodados como así también se reforzó el servicio preventivo en el Valle de Lerma por actividades culturales.

Sec. Prensa Salta

Más sobre: Policial.



