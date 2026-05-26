Encuentran cocaína oculta entre mantas y acolchados

Ayer, gendarmes del Escuadrón 59 “Santiago del Estero”, se encontraban desplegados sobre el kilómetro 471 de la Ruta Nacional N° 16, localidad rural de Urutaú, y detuvieron la marcha de un colectivo de larga distancia que provenía de la provincia de Salta y tenía como destino final Buenos Aires.

Al iniciar con la inspección de la bodega del rodado, constataron la existencia de bultos de grandes dimensiones que acondicionaban acolchados y mantas. Seguidamente, los gendarmes identificaron a la propietaria de los bultos y ante la presencia de testigos realizaron la apertura de los mismos, logrando extraer del interior de la ropa de cama 12 paquetes que contenían una sustancia blancuzca.

Tras efectuar las pruebas de campo Narcotest, dio positivo para cocaína, se decomisó un total de 12 kilos 280 gramos de la sustancia y la involucrada quedó detenida por disposición del Juzgado Federal N° 2 de Santiago del Estero.

GNA

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