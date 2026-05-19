Ocultaba más de 13 kilos de cocaína en una camioneta

Ayer, gendarmes del Escuadrón 59 “Santiago del Estero” se encontraban sobre la Ruta Nacional Nº 34, kilómetro Nº 748, realizando controles sobre el paraje “El Pichi”, cuando detuvieron la circulación de una camioneta Pick Up Volkswagen Amarok.

Durante la inspección, y usando un el scanner portátil visualizaron en parte trasera del vehículo imágenes de 20 paquetes ocultos en el interior de la carrocería, que tras la prueba de orientación de campo sobre la sustancia, arrojó positivo para cocaína, con un peso total de 13 kilos 890 gramos.

El Juzgado Federal Nº 2 de la provincia de Santiago del Estero ordenó la incautación del estupefaciente, del rodado y otros elementos de interés; sobre el conductor dispuso la detención en carácter de incomunicado.

GNA

Más sobre: Santiago del Estero.



