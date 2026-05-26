Pago de sueldos de mayo en Salta, Santiago del Estero y Tucumán
26/05/2026
Salta
- Sueldos:
- el sábado 30 de mayo se depositarán los salarios para los agentes de los sectores de salud, seguridad, educación, administración centralizada, descentralizada y resto de la administración pública provincial. Asimismo, en la misma fecha se efectuará el depósito de la Compensación Transitoria Docente.
- Aguinaldo:
- el martes 16 de junio se realizará el depósito del Sueldo Anual Complementario (SAC), correspondiente al primer semestre del año.
Santiago del Estero:
- el pago de sueldos se realizará el viernes 29 de mayo, en una sola jornada y alcanzará a la totalidad del personal, sin necesidad de aplicar un cronograma por terminación de DNI.
Tucumán:
Cronograma del 20%
- Jueves 28 de mayo
- Sistema Provincial de Salud (Siprosa)
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
- Ente Único de Reg. de Servic. Pub. Pcial. (Ersept)
- Seguridad (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)
- Administración Central
- Defensoría del Pueblo
- Viernes 29 de mayo
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
- Poder Legislativo
- Dirección Provincial de Vialidad (DPV)
- Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just. - Just. Paz Legal)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Comunas Rurales
- Municipios del Interior
- Dirección Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym)
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys)
- Instituto Desarrollo Productivo
- Ente Infraestructura Comunitaria
- Inst. Promoción del Azúcar y Alcohol
- Ente Autárq. Teatro Mercedes Sosa
Cronograma del 80%
- Miércoles 3 de junio
- Sistema Provincial de Salud (Siprosa)
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Ente Único de Reg. de Servic. Pub. Pcial. (Ersept)
- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
- Sociedad Aguas del Tucumán
- Jueves 4 de junio
- Seguridad (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)
- Educación Establec. Provinciales (Esc. Provinciales - Rep.18 - Esc. Sec. Transf. Rep.25 - Esc. Sec. Transf. Rep.26 - Esc. Sec. Transf. Rep.27)
- Administración Central
- Defensoría del Pueblo
- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
- Dirección Provincial de Vialidad (DPV)
- Viernes 5 de junio
- Comunas Rurales
- Educación Establec. Provinciales (Esc. Provinciales - Rep.18 - Esc. Sec. Transf. Rep.25 - Esc. Sec. Transf. Rep.26)
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
- Jubilados fuera de convenio
- Renta Vitalicia - Héroes de Malvinas
- Asignaciones exempleados Talleres de Tafí Viejo
- Sábado 6 de junio
- Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just. - Just. Paz Legal)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Poder Legislativo
- Municipios del Interior
- Dirección Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym)
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys)
- Instituto Desarrollo Productivo
- Ente Infraestructura Comunitaria
- Inst. Promoción del Azúcar y Alcohol
- Ente Autárq. Teatro Mercedes Sosa
- Educación Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)
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