Pago de sueldos de mayo en Salta, Santiago del Estero y Tucumán

26/05/2026

Salta

  • Sueldos:
    • el sábado 30 de mayo se depositarán los salarios para los agentes de los sectores de salud, seguridad, educación, administración centralizada, descentralizada y resto de la administración pública provincial. Asimismo, en la misma fecha se efectuará el depósito de la Compensación Transitoria Docente.
  • Aguinaldo:
    • el martes 16 de junio se realizará el depósito del Sueldo Anual Complementario (SAC), correspondiente al primer semestre del año.

Santiago del Estero:

  • el pago de sueldos se realizará el viernes 29 de mayo, en una sola jornada y alcanzará a la totalidad del personal, sin necesidad de aplicar un cronograma por terminación de DNI.

Tucumán:

Cronograma del 20%

  • Jueves 28 de mayo
    • Sistema Provincial de Salud (Siprosa)
    • Instituto Provincial de la Vivienda
    • Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
    • Ente Único de Reg. de Servic. Pub. Pcial. (Ersept)
    • Seguridad (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)
    • Administración Central
    • Defensoría del Pueblo
  • Viernes 29 de mayo
    • Tribunal de Cuentas
    • Tribunal Fiscal de Apelación
    • Poder Legislativo
    • Dirección Provincial de Vialidad (DPV)
    • Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just. - Just. Paz Legal)
    • Ministerio Público Fiscal
    • Ministerio Pupilar y de la Defensa
    • Comunas Rurales
    • Municipios del Interior
    • Dirección Recursos Hídricos
    • Ente Autárquico Tucumán Turismo
    • Ente Cultural de Tucumán
    • Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym)
    • Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys)
    • Instituto Desarrollo Productivo
    • Ente Infraestructura Comunitaria
    • Inst. Promoción del Azúcar y Alcohol
    • Ente Autárq. Teatro Mercedes Sosa

Cronograma del 80%

  • Miércoles 3 de junio
    • Sistema Provincial de Salud (Siprosa)
    • Instituto Provincial de la Vivienda
    • Ente Único de Reg. de Servic. Pub. Pcial. (Ersept)
    • Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
    • Sociedad Aguas del Tucumán
  • Jueves 4 de junio
    • Seguridad (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)
    • Educación Establec. Provinciales (Esc. Provinciales - Rep.18 - Esc. Sec. Transf. Rep.25 - Esc. Sec. Transf. Rep.26 - Esc. Sec. Transf. Rep.27)
    • Administración Central
    • Defensoría del Pueblo
    • Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
    • Dirección Provincial de Vialidad (DPV)
  • Viernes 5 de junio
    • Comunas Rurales
    • Educación Establec. Provinciales (Esc. Provinciales - Rep.18 - Esc. Sec. Transf. Rep.25 - Esc. Sec. Transf. Rep.26)
    • Tribunal de Cuentas
    • Tribunal Fiscal de Apelación
    • Jubilados fuera de convenio
    • Renta Vitalicia - Héroes de Malvinas
    • Asignaciones exempleados Talleres de Tafí Viejo
  • Sábado 6 de junio
    • Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just. - Just. Paz Legal)
    • Ministerio Público Fiscal
    • Ministerio Pupilar y de la Defensa
    • Poder Legislativo
    • Municipios del Interior
    • Dirección Recursos Hídricos
    • Ente Autárquico Tucumán Turismo
    • Ente Cultural de Tucumán
    • Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym)
    • Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys)
    • Instituto Desarrollo Productivo
    • Ente Infraestructura Comunitaria
    • Inst. Promoción del Azúcar y Alcohol
    • Ente Autárq. Teatro Mercedes Sosa
    • Educación Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)

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