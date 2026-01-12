Pagos de la ANSES para hoy lunes
12/01/2026 - Actualizado: 09/01/2026
Hoy lunes 12 de enero continúan los pagos de las Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignaciones de Pago Único; en tanto, inician los de la Asignación por Embarazo. Todas las prestaciones tendrán el aumento por movilidad del 2,47 por ciento.
Pensiones No Contributivas
- Titulares con documentos terminados en 2 y 3 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- Titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos finalizados en 1 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- Titulares con documentos concluidos en 1.
Asignación por Embarazo
- Titulares con documentos terminados en 0.
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
- Todas las finalizaciones de documento hasta el 12 de febrero.
Más sobre: Actualidad.
Deja una respuesta
Noticias relacionadas