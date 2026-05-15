El Gobierno nacional preocupado por la seguridad del Mundial de fútbol compartirá datos de Tribuna Segura con EE.UU

El Gobierno nacional formalizó la entrega a los Estados Unidos de la base de datos de Tribuna Segura con miras al Mundial 2026. La medida se oficializó mediante la Resolución 444/2026 emitida por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

El Ministerio de Seguridad Nacional autorizó el envío a Estados Unidos de la base de datos de personas con restricciones de ingreso a estadios registrada en el Programa, con el objetivo de reforzar la prevención de violencia y la planificación de seguridad durante el Mundial FIFA 2026, que se disputará en territorio estadounidense.

Asó lo hizo saber la titular del ministerio, Alejandra Monteoliva.

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