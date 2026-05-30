Central Norte vs Chaco For Ever: más de 370 policías darán cobertura de seguridad al encuentro

En el marco del Torneo Primera Nacional 2026, la Policía de Salta diagramó la cobertura de seguridad para el encuentro futbolístico entre Central Norte y Chaco For Ever, que se disputará mañana desde las 16:30 horas en el estadio Padre Ernesto Martearena de la capital salteña.

El dispositivo fue planificado en tres fases y contará con la participación de más de 370 efectivos de unidades especiales y áreas operativas e investigativas de los Distritos de Prevención 1 y 10 de Capital.

Las puertas del estadio se habilitarán a partir de las 15:00 horas, por lo que recomiendan al público asistir con antelación para agilizar el ingreso. Se utilizarán aplicativos de identificación y verificación de antecedentes mediante el Sistema Informático de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos. Además se implementarán filtros de control donde será obligatorio presentar DNI y entrada en formato físico.

Está prohibido el ingreso con pirotecnia, paraguas y cualquier otro elemento que pueda representar riesgo para la integridad física de las personas.

Policía Salta

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